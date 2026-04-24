Әлем

Өмір бойына сотталған Оңтүстік Кореяның экс-президенті тағы бір іске қатысы бар деп айыпталуда

Өмір бойына сотталған Оңтүстік Кореяның экс-президенті тағы бір іске қатысы бар деп айыпталуда , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.04.2026 19:58 Сурет: president.go.kr
Оңтүстік Кореяның экс-президенті Юн Сок Ёль бұған дейін мемлекеттік төңкеріс жасау ісі бойынша өмір бойына бас бостандығынан айырылған болатын. Енді оған қосымша тағы 30 жыл түрме жазасын тағайындау сұралды. Оны бұл жолы Солтүстік Кореямен қақтығыс тудыруға әрекет жасады деп айыптап отыр.

Прокуратураның мәліметінше, 2024 жылы Юн Сок Ёль Пхеньян үстінен дрондар ұшуын ұйымдастырған. Тергеу мұны Солтүстік Кореямен қатынасты әдейі ушықтыру және кейін ел ішінде әскери жағдай енгізуге сылтау жасау әрекеті ретінде бағалап отыр.

Associated Press басылымының жазуынша, айыптаушы тараптың нұсқасы бойынша, экс-президент жоғары лауазымды әскери шенеуніктермен бірге қарулы қақтығыс қаупін қолдан жасап, саяси қарсыластарына қысым көрсету және билікті сақтап қалу жоспарын жүзеге асырмақ болған.

"Бұл іске бұрынғы қорғаныс министрі Ким Ён Хён да тартылған. Прокуратура оған 25 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұрап отыр. Тергеу мәліметінше, ол әскери жағдай енгізу жоспарын дайындауға және армияны пайдалануға қатысқан", – делінген хабарламада.

Бұған дейін Оңтүстік Корея прокуратурасы Юн Сок Ёльге өлім жазасын сұрағаны да хабарланған.

