#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Әлем

Қырғызстанда оқу жылының басталуы 15 қыркүйекке шегерілді

Школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, колокольчик, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 12:59 Фото: Zakon.kz
Қырғызстанда 2026 жылғы жаңа оқу жылының басталу мерзімі өзгертіліп, енді ол 15 қыркүйекте басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 27 сәуірде өткен баспасөз мәслихатында Қырғызстанның ағарту министрі Догдуркүл Кендирбаева мәлім етті.

Сонымен бірге, оның айтуынша, оқу жылы бұрынғыдай 25 мамырда аяқталады.

24.kg басылымының мәліметінше, оқу жылының басталуын кейінге шегеру Бішкекте өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының (ШЫҰ) саммиті мен Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына байланысты.

ШЫҰ саммиті 2026 жылғы 31 тамыз – 1 қыркүйек аралығына жоспарланған, ал Көшпенділер ойындары 31 тамыз – 6 қыркүйек аралығында өтеді.

Айта кетейік, бұған дейін Қырғызстанның Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы Жұмғалбек Шабданбеков елдегі күштік құрылымдар арасындағы "қақтығыс" туралы тараған қауесеттерге нүкте қойған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда педагогикалық жоғары оқу орындарына қабылдау тәртібі қатаңдатылмақ
13:12, Бүгін
Қазақстанда педагогикалық жоғары оқу орындарына қабылдау тәртібі қатаңдатылмақ
Қазақстанда оқушылардың оқу жылының ұзақтығы және каникул кезеңдері бекітілді
19:53, 04 қазан 2023
Қазақстанда оқушылардың оқу жылының ұзақтығы және каникул кезеңдері бекітілді
Қазақстанда оқу жылының басталуы кейінге шегерілуі мүмкін бе
17:00, 21 тамыз 2024
Қазақстанда оқу жылының басталуы кейінге шегерілуі мүмкін бе
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Энтони Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника
20:06, Бүгін
Энтони Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Бүгін
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Бүгін
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Бүгін
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
