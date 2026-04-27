Қырғызстанда оқу жылының басталуы 15 қыркүйекке шегерілді
Фото: Zakon.kz
Қырғызстанда 2026 жылғы жаңа оқу жылының басталу мерзімі өзгертіліп, енді ол 15 қыркүйекте басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 27 сәуірде өткен баспасөз мәслихатында Қырғызстанның ағарту министрі Догдуркүл Кендирбаева мәлім етті.
Сонымен бірге, оның айтуынша, оқу жылы бұрынғыдай 25 мамырда аяқталады.
24.kg басылымының мәліметінше, оқу жылының басталуын кейінге шегеру Бішкекте өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының (ШЫҰ) саммиті мен Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына байланысты.
ШЫҰ саммиті 2026 жылғы 31 тамыз – 1 қыркүйек аралығына жоспарланған, ал Көшпенділер ойындары 31 тамыз – 6 қыркүйек аралығында өтеді.
Айта кетейік, бұған дейін Қырғызстанның Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы Жұмғалбек Шабданбеков елдегі күштік құрылымдар арасындағы "қақтығыс" туралы тараған қауесеттерге нүкте қойған болатын.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript