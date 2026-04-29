АҚШ-тың Иранға қарсы операцияға қанша қаржы жұмсағаны белгілі болды
АҚШ Қорғаныс министрлігі Иранға қарсы операцияға қанша қаражат жұмсалғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Пентагонның қаржы бөлімінің уақытша басшысы Джулс Херсттің айтуынша, қазіргі уақытта АҚШ бұл операцияға шамамен 25 миллиард доллар жұмсаған. Бұл туралы "РИА Новости" агенттігі жазды.
"Қазіргі есеп бойынша біз шамамен 25 миллиард доллар жұмсадық", – деді Херст.
Оның сөзінше, аталған қаражаттың басым бөлігі оқ-дәріге жұмсалған.
