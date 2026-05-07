Әлем

Арканзаста ерлі-зайыптылар үйінің жертөлесінен бейтаныс адамды тапты

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 10:10 Фото: pexels
АҚШ-тың Арканзас штатында ерлі-зайыптылар үйінен тамақ пен киімнің жоғала бастағанын байқап, кейін жертөлесінде бейтаныс ер адамның тұрып жатқанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily Mail басылымының мәліметінше, 29 сәуір күні Датч Хоггатт пен оның жұбайы Шэрон үйінде Престон Лэндис есімді 41 жастағы ер адамның тұрып жатқанын білген. Бұған дейін ерлі-зайыптылар үйдегі заттардың орын ауыстырып, кейбірі жоғалып жатқанын байқап, тіпті өздерінің есінен адасып бара жатқандай күй кешкен.

Кейін үй есігінің құлыптаулы тұрғанын, ал оған ешкім тиіспегенін байқаған. Орындықтардың өздігінен басқа жерге ауысқаны сияқты түсініксіз жағдайлар да тіркелген. Үйде жоқ кезде тағам қоры да себепсіз азайып отырған.

Ерлі-зайыптылардың қызы мен күйеу баласы жағдайды тексеруге келіп, өздерімен бірге қауіпсіздік үшін таяқ пен тапанша ала келген. Тексеру барысында қызы жертөледегі қоймаға кіріп, баспалдақ астынан адамның аяғын байқап қалған.

Ол дереу 911 қызметіне хабар беріп, отбасы Лэндисті жасырынып тұрған жерінен шығуға көндіруге тырысқан. Алайда ол біраз уақыт үнсіз отырып, кейін үйден қашып кеткен.

Бақылау камераларындағы жазбада түнде үй ішінде шорт киген ер адамның жүргені анық көрінеді. Тергеу барысында оның үйге алғаш рет 27 сәуірде жертөле арқылы кіріп, ауа райының қолайсыздығынан паналағаны белгілі болды.

Қазір Престон Лэндис қамауға алынып, тұрғын үйге заңсыз кіру және мүлік ұрлау бойынша айып тағылды.

Айта кетейік, бұған дейін 4,6 млн теңге үшін әйелін өлтірмек болған ер адам ұсталғаны хабарланған болатын.

Алматы-1 вокзалында жолаушылардың мазасын алған ерлі-зайыптылар ұсталды
