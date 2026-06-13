Таиландта қаралы күн жарияланды
Oxu.Az елдегі үкіметтің баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып, Таиланд королі Мах Вачиралонгкорнның (Рама Х) үлкен қызы, ханшайым Пхатчара Киттияпха Бангкоктағы король Чулалонгкорн мемориалдық ауруханасында қайтыс болғанын жазады.
"Барлық мемлекеттік мекемелер, кәсіпорындар мен оқу орындары 2026 жылдың 12 маусымынан бастап туларды 15 күнге жартылай түсіруі керек. Мемлекеттік қызметшілер мен мемлекеттік ведомстволардың қызметкерлері 2026 жылдың 12 маусымынан бастап 15 күн аза тұтуға міндетті", делінген ақпаратта.
Мамыр айында патша сарайының бюросы дәрігерлердің салған күш-жігеріне қарамастан, ханшайымның жағдайы нашарлап бара жатқанын, бағынуға келмейтін инфекция өмірлік маңызды органдардың жұмысын бұзуда екенін хабарлаған болатын.
"Медициналық қызметкерлердің мұқият күтіміне қарамастан, оның жағдайы біртіндеп нашарлай берген және бейсенбіде, 2026 жылдың 11 маусымында, сағат 19:48-де ол 47 жасында Таиландтың Қызыл Крест қоғамына тиесілі король Чулалонгкорн мемориалдық ауруханасында қайтыс болды", делінген хабарламада.
Сондай-ақ ханшайымның "2022 жылдың 15 желтоқсанынан бастап жүрек ауруына байланысты ес-түссіз күйде ауруханада жатқаны да айтылады.
Айта кетсек, 2022 жылдың желтоқсанында Накхонратчасима провинциясында жаттығу жасап жатқан кезінде ханшайым Пхатчара Киттияпха есінен танып, ауруханаға түскен болатын.