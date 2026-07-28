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Қасым-Жомарт Тоқаев Таиланд короліне құттықтау жеделхатын жолдады

Мемлекет басшысы Таиланд королі Маха Вачиралонгкорнды туған күнімен құттықтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.07.2026 12:02 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы 2026 жылғы 28 шілдеде Таиланд королі Маха Вачиралонгкорнды туған күнімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаев жеделхатында Корольдіктің орнықты дамуының, ұлттық мұрасы мен рухани құндылықтарының айшықты белгісі ретінде бұл мерекенің Таиланд халқы үшін ерекше мәнге ие екенін атап өтті.

Президент достық пен өзара қолдауға негізделген екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға бейіл екенін растады.

Мемлекет басшысы Корольдің жауапты қызметіне табыс, ал достас Таиланд халқына құт-береке тіледі.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемді Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің премьер-министрі қызметіне кірісуімен құттықтаған болатын.

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