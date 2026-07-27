Тоқаев Ұлыбританияның жаңа премьер-министріне құттықтау хат жолдады
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Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 27 шілдеде Эндрю Бернемді Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігінің премьер-министрі қызметіне кірісуімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда таратқан ақпаратқа сүйенсек, мемлекет басшысы құттықтау жеделхатында Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы қарым-қатынас деңгейі жоғары екенін атап өтіп, екі ел халықтарының мүддесі үшін саяси диалогты, сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі нығайту бағытында бірлесе жұмыс істеуге дайын екенін растады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Эндрю Бернемнің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, достас Біріккен Корольдік халқына бақ-береке тіледі.
Бұған дейін мемлекет басшысының Ресей президенті Владимир Путинмен кездескенін жазғанбыз.
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