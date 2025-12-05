Тоқаев Таиланд короліне құттықтау жеделхатын жолдады
Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Маха Вачиралонгкорнды Таиланд Корольдігінің Ұлттық мерекесімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент Астана мен Бангкок арасындағы достыққа, өзара түсіністікке негізделген қатынастардың тұғыры биік, әлеуеті мол екенін атап өтті.
Сонымен қатар екі елдің сан қырлы ықпалдастығы қос халықтың игілігі жолында беки беретініне сенім білдірді.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев "Мейірім" орденін тағайындау туралы шешім қабылдағанын айтқан еді.
