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Әлем

АҚШ Кабо-Верде қақпашысының анасына виза беру мәселесін қарастыруда

АҚШ Кабо-Верде қақпашысының анасына виза беру мәселесін қарастыруда, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 12:46 Сурет: Instagram/vozinha1
АҚШ Конгресі Өкілдер палатасындағы демократиялық азшылық лидері Хаким Джеффрис Мемлекеттік хатшы Марко Рубиоға Кабо-Верде ұлттық құрамасының қақпашысы Возиньяның анасына виза беру мәселесін шешуге көмектесуді сұрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

40 жастағы қақпашының анасы бұған дейін АҚШ-қа кіруде қиындықтарға тап болып, нәтижесінде Испанияға қарсы өткен матчқа келе алмаған.

Белгілі болғандай, бұл кездесу 2026 жылғы әлем чемпионатының топтық кезеңіндегі алғашқы турда өтіп, сенсациялық тең есеппен (0:0) аяқталған.


"Кабо-Верде футбол құрамасы Испанияны тарихи ойынымен таңғалдырды. Өкінішке қарай, қақпашының анасы бұл матчқа келе алмады. Ешбір ана өз баласының тарих жазған сәтін көре алмауы тиіс. Сондықтан мен Мемлекеттік хатшыдан оның келесі матчқа қатысуын қамтамасыз етуді сұрадым", – деді Хаким Джеффрис.

Испанияға қарсы ойында Возинья 7 сейв жасап, матчтың үздік ойыншысы атанды. Осыдан кейін оның әлеуметтік желідегі танымалдығы бірнеше есеге артқан.

Енді Кабо-Верде құрамасы 22 маусым күні әлем чемпионатының топтық кезеңінің екінші турында Уругвайға қарсы ойнайды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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