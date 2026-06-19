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Әлем

АҚШ-тың Иранмен қақтығысқа жұмсаған шығыны белгілі болды

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 10:35 Фото: Zakon.kz
АҚШ-тың Иранға қарсы әскери операция жүргізуге жұмсаған шығыны 113,3 миллиард долларды құрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының мәліметінше, бұл көрсеткіш әскери қызметкерлерді қамтамасыз етуге, Таяу Шығыс аймағына жіберілген әскери кемелерді ұстауға және операцияға байланысты өзге де шығындарға негізделген. Есепті арнайы Iran War Cost Tracker порталы жүргізген.

Шығындар АҚШ Соғыс министрлігінің Конгреске ұсынған есебі негізінде есептелген. Құжатта операцияның алғашқы алты күніне 11,3 миллиард доллар жұмсалғаны көрсетілген. Кейінгі кезеңде шығын көлемі тәулігіне шамамен 1 миллиард долларды құраған.

Операция аяқталғаннан кейін бұл сомаға қосымша шығындар қосылмаған.

Бұған дейін Ирандағы қақтығыстың Ұлыбританиядағы энергия бағасына әсер еткені туралы хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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