Түркиядағы Химера тауының 2000 жылдан астам уақыт бойы неге жанып тұрғаны белгілі болды
Wildlife Magazine мәліметінше, Анталья провинциясындағы Чиралы ауылы маңында орналасқан бұл тау – әлемдегі ең ерекше геологиялық құбылыстардың бірі. Таудың беткейінен ондаған шағын от ошақтары шығып, әсіресе түнде ерекше әсер қалдыратын көрініс қалыптастырады.
Ғалымдардың айтуынша, бұл от ағаш немесе адам әсерінен емес, жер қойнауынан шығатын табиғи газдардың жануынан пайда болады. Яғни метан және басқа да газдар жартас жарықтары арқылы сыртқа шығып, оттегімен жанасқанда өздігінен тұтанып, жанып тұрады.
Сондықтан бұл жалындарға жер бетінен отын қажет емес, олар 2000 жылдан астам уақыт бойы үздіксіз жанып келеді.
Химера тауы туралы аңыздар ежелгі дәуірден бастау алады. Ежелгі грек және рим жазбаларында бұл өңірдегі "мәңгі от" туралы айтылған. Рим натуралисі Плиний Үлкен де бұл оттың күндіз де, түнде де сөнбейтінін жазып қалдырған.
Сонымен қатар, бұл аймақ маңызды археологиялық нысан болып саналады. От маңынан ежелгі құрылыстардың қалдықтары, соның ішінде грек мифологиясындағы от пен ұсталық құдайы Гефестке арналған ғибадатхана табылған. Кейінірек бұл жерде византиялық шіркеулер де салынған.
Бұған дейін мұхиттағы аралда ұмыт қалған бес сиыр эволюция туралы түсінікті түбегейлі өзгерткені туралы жазылған болатын.