#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Әлем

Түркиядағы Химера тауының 2000 жылдан астам уақыт бойы неге жанып тұрғаны белгілі болды

Түркиядағы Химера тауының 2000 жылдан астам уақыт бойы неге жанып тұрғаны белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 11:17 Сурет: magnific
Түркияның Жерорта теңізі жағалауында орналасқан Химера тауының шыңында жартастар арасынан үздіксіз от жалыны шығып тұрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Wildlife Magazine мәліметінше, Анталья провинциясындағы Чиралы ауылы маңында орналасқан бұл тау – әлемдегі ең ерекше геологиялық құбылыстардың бірі. Таудың беткейінен ондаған шағын от ошақтары шығып, әсіресе түнде ерекше әсер қалдыратын көрініс қалыптастырады.

Ғалымдардың айтуынша, бұл от ағаш немесе адам әсерінен емес, жер қойнауынан шығатын табиғи газдардың жануынан пайда болады. Яғни метан және басқа да газдар жартас жарықтары арқылы сыртқа шығып, оттегімен жанасқанда өздігінен тұтанып, жанып тұрады.

Сондықтан бұл жалындарға жер бетінен отын қажет емес, олар 2000 жылдан астам уақыт бойы үздіксіз жанып келеді.

Химера тауы туралы аңыздар ежелгі дәуірден бастау алады. Ежелгі грек және рим жазбаларында бұл өңірдегі "мәңгі от" туралы айтылған. Рим натуралисі Плиний Үлкен де бұл оттың күндіз де, түнде де сөнбейтінін жазып қалдырған.

Сонымен қатар, бұл аймақ маңызды археологиялық нысан болып саналады. От маңынан ежелгі құрылыстардың қалдықтары, соның ішінде грек мифологиясындағы от пен ұсталық құдайы Гефестке арналған ғибадатхана табылған. Кейінірек бұл жерде византиялық шіркеулер де салынған.

Бұған дейін мұхиттағы аралда ұмыт қалған бес сиыр эволюция туралы түсінікті түбегейлі өзгерткені туралы жазылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Грекия жағалауында жойқын жер сілкінісі болды
13:07, 11 ақпан 2025
Грекия жағалауында жойқын жер сілкінісі болды
Түркиядағы демалыс аймағын қызыл жалынның қою түтіні қоршап алды
12:03, 03 шілде 2025
Түркиядағы демалыс аймағын қызыл жалынның қою түтіні қоршап алды
Құрбандар мен қираулар туралы ақпарат жоқ, цунами қаупі де жарияланған жоқ. Бұған дейін ғалымдар Жердің өзегіндегі магниттік дауылдарды есептесе, сәл кейінірек Алматыда жаңа жер сілкінісі сезілді.
09:11, 14 мамыр 2025
Туристер көп келетін елдің жағалауында жер сілкінісі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Абылайхан Жусупов
11:58, Бүгін
Чемпион мира Жусупов оформил разгром против узбека Болтаева и гарантировал медаль на ЭКМ
Иржи Прохазка
11:50, Бүгін
Бой бывшего чемпиона Прохазки и Косты находится в разработке на UFC 330
Больше остальных разочаровал Магжан Шамшадин...
11:29, Бүгін
Почему казахстанские дзюдоисты провалили первый день Grand Slam в Монголии: доказательство
Дзюдоистка из Казахстана Буркеева не будет бороться за медаль на Grand Slam в Улан-Баторе
11:23, Бүгін
Дзюдоистка из Казахстана Буркеева не будет бороться за медаль на Grand Slam в Улан-Баторе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: