Францияда ыстықтан 18 адам қайтыс болды
Фото: pixabay
Францияда ыстықтан 18 адам қайтыс болды. Оның үшеуі – қарт, екеуі – аналары жеңіл машинаның ішінде қалдырып кеткен 2 және 4 жастағы бала.
Тағы 13 тұрғын – жексенбіден бері суға кеткендер.
Соңғы мәліметке қарағанда өткен тәулікте елдің батысындағы Бордода сынап бағанасы 42 градусқа жақындаған, деп жазады qazaqstan.tv.
Meteo France қызметі қолайсыз ауа райы қалыптасқанын хабарлап, қауіптің аса күшейгенін ескертті. Испания, Италия, Ұлыбритания, Бельгия сияқты елдерде де аптап ыстық.
Ғалымдардың пікірінше, Еуропада күннің мөлшерден тыс ысуына Сахара шөлінде көтерілген жылы ауаның солтүстікке қарай жылжылуы мен климаттың өзгеруі себеп.
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