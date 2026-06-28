Францияда парашютшілер мінген ұшақ апатынан 11 адам қаза тапты
Алдын ала мәлімет бойынша, апатқа ұшыраған ұшақ парашютшілерді даярлайтын мектепке тиесілі болған. Бортта ұшқыш, бес нұсқаушы және бес курсант отырған. Өкінішке қарай, апаттан аман қалған ешкім жоқ.
Әзірше әуе апатының нақты мән-жайы жарияланған жоқ. Билік өкілдері ұшақтың қандай себеппен құлағанын және апаттың ұшудың қай кезеңінде болғанын хабарламады. Оқиға орнында төтенше жағдай қызметтері жұмыс істеп, тергеу амалдарын жүргізіп жатыр, деп жазды CNN.
Қайғылы оқиғаға байланысты Францияның ішкі істер министрі Томблен қаласына аттанды. Ол құтқару және тергеу жұмыстарының барысымен танысып, жергілікті билік өкілдерімен кездеседі деп жоспарланып отыр.
Әуе апатының себептерін Францияның тиісті тергеу органдары анықтайды. Мамандар ұшақтың техникалық жағдайын және апатқа әкелуі мүмкін барлық ықтимал себептерді жан-жақты зерттемек.