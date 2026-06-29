Оңтүстік Корея құрамасының ӘЧ-2026-дан шығып қалуы: Бас бапкер қызметінен кетті
Ел президентінің футболға тікелей қатысы бар екені оның Х әлеуметтік желісіндегі соңғы жазбасынан белгілі болды.
"Кәсіби футбол клубының бұрынғы құрметті президенті әрі ұлттық құраманың жанкүйері ретінде күтпеген нәтижеге таңғалып қана қоймай, қатты күйзелдім", – деп жазды Ли Чжэ Мён.
Президенттің айтуынша, кез келген саладағы нәтиже ең алдымен кадрлық саясатқа байланысты.
"Егер басшылық қызметке тағайындауда кәсіби біліктіліктен гөрі жеке адалдық маңызды болса, ал жауапты орындарға біліксіз адамдар келсе, оның салдары алдын ала белгілі болады", – деді ол.
Мемлекет басшысы әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне шыға алмау ел азаматтарының зор көңілін қалдырғанын атап өтті. Оның пікірінше, бұл жағдай спорт ұйымын басқарудағы және кадрлық саясаттағы қателіктердің салдары болуы мүмкін.
"Басқару жүйесінің ашықтығын, әділдігі мен объективтілігін қамтамасыз ететін қатаң бақылау тетіктерін қалыптастыру қажет. Сондай-ақ әрбір адам өз әрекеті мен оның салдары үшін тиісті жауапкершілік арқалауы тиіс", – деді президент.
Ол Мәдениет, спорт және туризм министрлігіне жағдайдың себептерін жан-жақты зерттеп, мұндай жағдайдың қайталануына жол бермейтін нақты шаралар әзірлеуді тапсырды. Президенттің айтуынша, әлем чемпионатына қатысуға мемлекет қомақты қаржы бөліп, қолдау көрсететіндіктен, мұндай сәтсіздіктердің себептері мұқият зерделенуі қажет.
"Осы келеңсіз жағдайдың салдарынан азаматтарымыздың қатты көңілі қалғанына өкініш білдіремін. Мұндай жағдай енді қайталанбауы үшін спортты басқару жүйесін жедел реформалаймыз", – деп түйіндеді Ли Чжэ Мён.
최휘영 장관님과 관련 공무원 여러분 애쓰셨습니다.— 이재명 (@Jaemyung_Lee) June 28, 2026
저도 전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다.
결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐습니다. 능력보다 네편내편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불보듯… https://t.co/wNwtKlo1qY
Оңтүстік Корея құрамасы топтық кезеңде үш ұпаймен үшінші орын алып, әлем чемпионатының плей-офф кезеңіне өте алмады.
Сондай-ақ Түркия құрамасының футболшыларын Ыстанбұл әуежайында салтанатты қарсы алу рәсімі ұйымдастырылмағаны, ал Уругвай құрамасына чартерлік рейс берілмегені хабарланды.