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Қоғам

Қазақстан футбол құрамасында күтпеген өзгеріс: бас бапкер отставкаға кетті

Бапкер қызметінен кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.06.2026 16:56 Сурет: kff.kz
2026 жылғы 22 маусымда Қазақстан футбол федерациясы баспасөз қызметі ұлттық құраманың бас бапкері Талғат Байсуфинов өз еркімен қызметінен кеткенін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Федерация мәліметінше, Байсуфинов ұлттық құраманы басқарған кезеңдер ішінде команда үздік нәтижелердің бірін көрсетіп, оның ішінде әлем чемпионаты іріктеу кезеңінде Бельгиямен өткен үй матчындағы тең ойын да бар.

Оның жетекшілігімен Қазақстан құрамасы ойын сапасын жақсартып, FIFA рейтингінде де ілгерілеу көрсетті.

Алдағы уақытта ұлттық құраманың жаттықтырушылар штабының жаңа құрамы туралы қосымша ақпарат берілетіні айтылды. Команданың алдағы ойындарға дайындығы жоспарға сай жалғасуда.

Айта кетейік, Байсуфиновтың басшылығымен ұлттық құрама соңғы екі кездесуін сырт алаңда өткізді: Армениямен 1:1 есебімен тең түсіп, Венгрияға 1:3 есебімен жеңілді.

Бұған дейін федерация оның отставкаға кететіні туралы ақпаратты жоққа шығарған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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