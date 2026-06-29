Танымал демалыс аймақтарының бірінде Денге безгегі өршіді: туристерге ескерту жасалды
ТАСС агенттігінің мәліметінше, бұл ақпаратты Xinhua агенттігі Шри-Ланканың Денге ауруын бақылау жөніндегі ұлттық бөлімінің (NDCU) деректеріне сілтеме жасап таратқан.
Дәрігерлердің айтуынша, ел соңғы бірнеше жылдағы денге безгегінің ең ірі өршулерінің бірімен бетпе-бет келіп отыр. Ауру жұқтырғандардың басым бөлігі аралдың батыс өңірлерінде және елдің әкімшілік орталығы – Коломбо қаласында тіркелген. Мұнда республика бойынша анықталған жағдайлардың жартысынан астамы шоғырланған.
Мамандардың айтуынша, вирустың кең таралуына денге ауруын тарататын масалардың көбеюі негізгі себеп болып отыр.
Сондай-ақ эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына 2025 жылдың соңында Шри-Ланканы соққан "Дитва" тропикалық циклонының салдары да әсер еткен болуы мүмкін.
Циклоннан кейін болған су тасқыны мен аумақтардың ластануы масалардың көбеюіне қолайлы жағдай жасап, аурудың таралуын күшейткен.
Бұған дейін Венесуэла жағалауында тағы бір жер сілкінісі болғанын жазғанбыз.