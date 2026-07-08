Ерлі-зайыпты Ердоғандар НАТО саммитіне қатысушылардың құрметіне салтанатты кешкі ас берді
Анкарадағы президенттік кешенде өткен бұл шара бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуынсыз, жабық форматта өтті.
Кешкі ас туралы пікірін Түркияның бірінші ханымы Эмине Ердоған әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады.
"Әлемдік қауымдастық алдында тұрған ортақ сын-қатерлерге шешім іздеу күшейіп жатқан кезеңде бұл маңызды саммит диалог пен өзара келісім мәдениетін одан әрі нығайтуға ықпал етеді деп сенемін", – деп жазды ол саммитке қатысушылардың ортақ суретін жариялап.
7 шілде күні Түркияға НАТО-ға мүше 32 мемлекеттің президенттері мен үкімет басшылары келді. Сонымен қатар саммитке Украина, Жапония, Оңтүстік Корея, Австралия және Жаңа Зеландияның басшылары, сондай-ақ Еуропалық одақтың өкілдері де қатысуда.
Саммиттің негізгі жұмыс отырыстары 8 шілде, сәрсенбі күні өтеді.
Анкарадағы кездесулердің басты тақырыптары – Украинаға Ресейдің әскери іс-қимылдарына қарсы қорғануға көрсетілетін қолдау және Еуропаның қорғаныс қабілетін күшейту. Сондай-ақ болашақта альянс аясындағы қорғанысқа қатысты жауапкершіліктің негізгі бөлігін Еуропадағы НАТО-ға мүше мемлекеттер өз мойнына алуы мәселесі талқыланады.