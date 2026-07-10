Түркияның Бодрум қаласында алапат өрт тұрғын үйлерге қауіп төндірді
IZGAZETE басылымының мәліметінше, өрт Ортакент ауданындағы Университеси көшесінде тұтанған. Жергілікті тұрғындардың хабарламасынан кейін оқиға орнына дереу:
- Бодрум орман шаруашылығы қызметінің бөлімшелері;
- Мұғла муниципалитетінің өрт сөндіру техникасы жіберілді.
Өрт сөндірушілер тілсіз жаудың одан әрі таралуына жол бермеу үшін бар күшін салды. Жалын тұрғын үйлерге жақындай бастағанда, өртті сөндіруге жергілікті тұрғындар арасынан шыққан еріктілер де қосылды.
Bodrum’un Ortakent ile Bitez mahalleleri arasında orman yangını başladı.— 23 DERECE (@yirmiucderece) July 9, 2026
Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. pic.twitter.com/y16rovnVdB
Бодрум қаласының мэрі Тамер Мандалынджидің айтуынша, қазіргі уақытта өрт шыққан аумақта өрт ошақтарын толық сөндіру және салқындату жұмыстары жалғасып жатыр.
Әзірге өрттің шығу себебі анықталған жоқ.
Бұған дейін Қазақстанда бір күнде алты орман өрті тіркелгенін жазғанбыз.