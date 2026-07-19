Нетаньяху Нью-Йоркте ұсталуы мүмкін: қала мэрі мәлімдеме жасады
The New York Times басылымына берген сұхбатында Мамдани Нетаньяхудың "Гаагада болуы керек" екенін айтты. Ол Халықаралық қылмыстық сот Израиль премьер-министрін кейінгі жылдардағы оқиғаларға байланысты әскери қылмыстар жасады деген күдікпен тұтқындауға ордер бергенін еске салды.
Сонымен қатар Нью-Йорк мэрі шетел мемлекеті үкіметінің басшысын ұстау туралы қала полициясына тапсырма беруге өзінің заңды өкілеті бар-жоғын әзірше білмейтінін жеткізді. Оның айтуынша, бұл мәселе қазір қаланың заң департаментімен талқыланып жатыр.
"Біз тек заң аясында әрекет етеміз. Егер қолданыстағы заңдар Нью-Йоркте мұндай әрекет жасауға мүмкіндік берсе, біз соған сәйкес қимылдаймыз. Бірақ өзіміз заң ойлап таппаймыз", – деді Зохран Мамдани.
Мамдани бұған дейін, Нью-Йорк мэрі қызметіне сайлауалды науқаны кезінде де, егер сайланса, Нетаньяху қалаға келетін болса оны ұстауға пәрмен беретінін айтқан болатын. Енді ол түпкілікті шешім қалалық биліктің өкілеттігіне қатысты заңгерлердің қорытындысына байланысты қабылданатынын нақтылады.