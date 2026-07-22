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Әлем

35 жастағы сұлулық байқауының финалисі жұмбақ жағдайда көз жұмды

35 жастағы сұлулық байқауының финалисі жұмбақ жағдайда көз жұмды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 11:22 Сурет: instagram/latoya_officially
Ямайкалық "Әлем аруы – 2024" байқауының финалисі Латойя Малкольм 35 жасында жұмбақ жағдайда қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы New York Post басылымы жазды. Басылымның мәліметінше, 35 жастағы Латойя Малкольмнің қайтыс болғанын "Әлем аруы Ямайка" байқауының ұйымдастырушылары 2026 жылғы 18 шілдеде растаған.

Қазіргі уақытта оның өліміне не себеп болғаны әзірге белгісіз.

Латойя Малкольм 2024 жылы өткен ұлттық "Әлем аруы Ямайка" байқауының басты үміткерлерінің бірі саналған. Алайда ол жеңімпаз атана алмады.

"Байқау өтіп жатқан кезде Латойяның әкесі өмірден өтіп, бұл жағдай оның психологиялық жағдайына ауыр әсер еткен. Соған қарамастан, сол жылдың өзінде ол "Miss Jamaica Bikini International" ("Ямайка бикини аруы") атағын жеңіп алған",- деп жазды басылым.

Латойя Малкольм бірнеше телехикаяда басты рөлді сомдап, танымал телевизиялық шоуларға да қатысқан.

Соңғы жылдары ол қайырымдылықпен белсенді айналысып, әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балаларына білім алуға және өмірде өз орнын табуға көмектесетін жобаны жүргізген. Жоба аясында балалардың оқуына қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз етіліп, олардың болашақта табысты азамат болып қалыптасуына қолдау көрсетілген.

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Ботагөз Ақиқат
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