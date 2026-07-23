#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
467.65
533.26
5.96
Әлем

Парижге саяхаттап келген миллиардер 1,3 млн еуролық әшекейлерін қолды қылды

Парижге саяхаттап келген миллиардер 1,3 млн еуролық әшекейлерін қолды қылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 11:32 Сурет: magnific
Америкалық миллиардер Парижге сапары кезінде ірі ұрлықтың құрбаны болды. Кәсіпкердің 1,3 миллион еуролық зергерлік бұйымдары салынған чемоданы жоғалып кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Le Parisien басылымының мәліметінше, оқиға кәсіпкер Ниццадан Парижге ұшып келгеннен кейін болған.

45 жастағы медициналық технологиялар саласындағы компанияның негізін қалаушы Франция астанасында бірнеше күн болып, қаланың сәнді қонақүйлерінің біріне орналасуды жоспарлаған.

Әзірге чемоданның нақты қандай жағдайда жоғалып кеткені белгісіз. Францияның құқық қорғау органдары оқиғаға қатысты тергеу бастап, барлық мән-жайды анықтап жатыр.

Бұған дейін жолаушылар арасында жанжал шығып, әуеге көтерілген ұшақ кері қайтқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алтын, әшекей, Астана, ұрлық, ене, күйеубала
16:46, 23 қараша 2024
Астана тұрғыны енесінің құны 1,5 млн теңге болатын алтын әшекейлерін ұрлаған
Өзбекстан, нәресте саудасы, бала саудасы
14:04, 31 шілде 2023
Өзбекстанда әкесі жаңа туған қызын 1,3 млн теңгеге сатпақ болған
БҚО-да полицейлер 1,3 млн теңгенің алаяқтарға аударылуына жол бермеді
10:56, 24 тамыз 2025
БҚО-да полицейлер 1,3 млн теңгенің алаяқтарға аударылуына жол бермеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ник Кирьос
14:43, Бүгін
"Сразу в двух видах спорта": Кирьос рассказал, чем займётся после завершения карьеры
Куат Хамитов
14:30, Бүгін
Куат Хамитов попросил Кремлёва организовать схватку с Тони Фергюсоном на RAF в Москве
Сборная Казахстана по ЦП-футболу сотворила историческое достижение
14:15, Бүгін
Сборная Казахстана по ЦП-футболу сотворила историческое достижение
Стали известны соперники мужской и женской сборных Казахстана по волейболу на Азиаде-2026
13:58, Бүгін
Стали известны соперники мужской и женской сборных Казахстана по волейболу на Азиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: