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Әлем

Түркияда тікұшақ апатқа ұшырап, ұшқыш қаза тапты

Түркияда тікұшақ апатқа ұшырап, ұшқыш қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 11:53 Сурет: hispanatolia
22 шілдеде Түркия астанасы Анкарада оқу-жаттығу өткізіп жүрген Robinson R44 тікұшағы апатқа ұшырады. Оқиға салдарынан нұсқаушы-ұшқыш, отставкадағы полковник Ясаөзден Баккал қаза тауып, екінші адам ауруханаға жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Daily News басылымының мәліметінше, тікұшақ оқу-жаттығу ұшуын орындап жүрген кезде жол жиегіндегі бос жерге құлаған. Оқиға орнына жедел түрде құтқару және медициналық қызметтер келіп, кабинада болған екі адамды шығарып алып, ауруханаға жеткізген.

Бірнеше сағаттан кейін Түркияның Әділет министрі Акын Гүрлек өзінің X әлеуметтік желісіндегі парақшасында нұсқаушы-ұшқыш алған ауыр жарақаттарынан көз жұмғанын хабарлады. Ал экипаждың екінші мүшесі ауруханада ем қабылдап жатыр.

Министрдің айтуынша, тікұшақтың құлауына байланысты Батыс Анкара прокуратурасы қылмыстық іс қозғап, тергеу жұмыстарын бастаған. Бас прокурордың орынбасарының тапсырмасымен іске екі прокурор тартылған. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты әрі мұқият анықтау үшін сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр.

Куәгерлердің айтуынша, тікұшақ оқу-жаттығу ұшуы кезінде қатты қонып, артынша апатқа ұшыраған. Оқиға орнынан түсірілген бейнежазбалардан әуе кемесінің жерге қатты соғылғанына қарамастан, оның негізгі бөлігі бүтін күйінде қалғанын көруге болады.

Бұған дейін жолаушылар арасында жанжал шығып, әуеге көтерілген ұшақ кері қайтқанын жазғанбыз.

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Ботагөз Ақиқат
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