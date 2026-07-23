Түркияда тікұшақ апатқа ұшырап, ұшқыш қаза тапты
Daily News басылымының мәліметінше, тікұшақ оқу-жаттығу ұшуын орындап жүрген кезде жол жиегіндегі бос жерге құлаған. Оқиға орнына жедел түрде құтқару және медициналық қызметтер келіп, кабинада болған екі адамды шығарып алып, ауруханаға жеткізген.
Бірнеше сағаттан кейін Түркияның Әділет министрі Акын Гүрлек өзінің X әлеуметтік желісіндегі парақшасында нұсқаушы-ұшқыш алған ауыр жарақаттарынан көз жұмғанын хабарлады. Ал экипаждың екінші мүшесі ауруханада ем қабылдап жатыр.
Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.— Akın Gürlek (@abakingurlek) July 22, 2026
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.…
Министрдің айтуынша, тікұшақтың құлауына байланысты Батыс Анкара прокуратурасы қылмыстық іс қозғап, тергеу жұмыстарын бастаған. Бас прокурордың орынбасарының тапсырмасымен іске екі прокурор тартылған. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты әрі мұқият анықтау үшін сотқа дейінгі тергеу жалғасып жатыр.
Куәгерлердің айтуынша, тікұшақ оқу-жаттығу ұшуы кезінде қатты қонып, артынша апатқа ұшыраған. Оқиға орнынан түсірілген бейнежазбалардан әуе кемесінің жерге қатты соғылғанына қарамастан, оның негізгі бөлігі бүтін күйінде қалғанын көруге болады.
Бұған дейін жолаушылар арасында жанжал шығып, әуеге көтерілген ұшақ кері қайтқанын жазғанбыз.