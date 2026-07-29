Әйгілі Манчини Италия құрамасының бас бапкері қызметіне қайта оралды
Мұндай шешімді Италия футбол федерациясы қабылдап, Манчинидің ұлттық құраманың бас бапкері болып тағайындалғанын ресми түрде жариялады.
Белгілі болғандай, Италия футбол федерациясы соңғы сәтте тағы бір танымал маман – Андреа Пирлоның кандидатурасынан бас тартқан. Оған букмекерлік кеңселердің бірімен ынтымақтастық жасады деген күдік себеп болған.
Манчини бұған дейін 2018–2023 жылдары атқарған қызметіне қайта оралды. Оның жетекшілігімен Италия құрамасы Еуро-2021 турнирінде жеңіске жеткен еді.
Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale 🇮🇹💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/PioBpZX6TS— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) July 28, 2026
Кейін бапкер Сауд Арабиясының ұлттық құрамасы мен Катардың "Аль-Садд" клубында жұмыс істеді. Сондай-ақ оның "Интер", "Манчестер Сити", "Зенит", "Фиорентина", "Лацио" және "Галатасарай" секілді клубтарда еңбек еткен мол тәжірибесі бар.
Кеше Италиядан бөлек, әлем футболының тағы бір алпауыты да жаңа бас бапкерін анықтады.