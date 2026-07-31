Тамақты кеш бергені үшін ер адам жеңгесінің басын шауып тастады
Oxu.Az басылымының Times of India-ға сілтеме жасап жазуынша, қаза тапқан Аншу Деви Дхармендра Кумардың әйелі болған. Оқиға кезінде отбасының басқа мүшелері күріш алқабына жұмысқа кеткендіктен, әйел үйде жалғыз қалған.
Күйеуінің інісі Кунал Кумар жұмыстан ерте оралып, жеңгесінен тамақ әкелуін сұраған. Әйел тамақты "уақтылы" бермегендіктен, екеуінің арасында жанжал туындаған. Осы кезде ер адам оған балтамен шабуыл жасаған. Кейін әйелдің басын сыртқа алып шығып, баньян ағашына іліп қойған.
Қылмыс туралы ағашта ілулі тұрған басты өтіп бара жатқан ауыл тұрғындары байқағаннан кейін белгілі болды. Олар күдіктіні ұстап, полицияға тапсырған. Қылмыс құралы тәркіленіп, ер адам қамауға алынды.
Бұған дейін әйелдің енесін орақпен жолбарыстан құтқарып қалғаны хабарланған.