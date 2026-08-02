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Әлем

Пашинян Арменияның премьер-министрі қызметіне қайта тағайындалды

Пашинян Арменияның премьер-министрі қызметіне қайта тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.08.2026 16:03 Сурет: primeminister.am
Армения президенті Ваагн Хачатурян Никол Пашинянды елдің премьер-министрі қызметіне қайта тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Негізгі заңға сәйкес, жаңа парламенттің өкілет мерзімі басталғаннан кейін президент Ұлттық жиналыста басым дауысқа ие болған саяси күштің ұсынысы бойынша премьер-министрді тағайындайды.

Парламент сайлауының қорытындысы бойынша биліктегі "Азаматтық келісім" партиясы 64 мандатқа ие болып, жаңа үкіметті өз бетінше жасақтауға мүмкіндік алды. Сондай-ақ парламентке "Күшті Армения" блогы (29 мандат) және "Армения" блогы (12 мандат) өтті.

Бұған дейін Пашинян бастаған үкімет жаңа шақырылымдағы Ұлттық жиналыстың жұмысын бастауына байланысты отставкаға кеткен еді. Мұндай тәртіп Армения Конституциясында қарастырылған.

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Айдос Қали
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