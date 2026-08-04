Мысырда жойқан жер сілкінісі болды: тұрғындарға зақымданған ғимараттарға жақындамауға кеңес берілді
Oxu.Az басылымының мәліметіне сәйкес, жер сілкінісі 3 тамыз күні болған. Қазіргі уақытта институт тарапынан қаза тапқандар немесе қираулар туралы ресми ақпарат жарияланған жоқ.
Соған қарамастан, Мысырдың Қызыл Жарты ай қоғамы жер асты дүмпулері сезілген провинцияларда төтенше жағдайға ден қою жоспарын іске қосқанын мәлімдеді.
Ұйым тұрғындарды құрылымдық зақымдану белгілері байқалған ғимараттарға жақындамауға, сондай-ақ құзырлы органдар жағдайды бағалап жатқан кезде тек ресми ақпарат көздерінен таралатын хабарламаларды қадағалап отыруға шақырды.
Ал Еуропа–Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының мәліметінше, жер сілкінісінің ошағы 10 шақырым тереңдікте орналасқан.
Бұған дейін Перуде туристік ұшақ апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапқанын жазғанбыз.