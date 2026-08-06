#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
469.85
542.16
5.78
Әлем

АҚШ-та балаларын экс-күйеуіне бергісі келмеген әйел оларды өлтіріп тынған

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.08.2026 10:42 Фото: unsplash
АҚШ-та жағаұстатарлық қылмыс орын алды. Төрт баланың анасы мен әжесі оларды әкесіне сот шешімімен белгіленген жазғы демалысқа жібермеу үшін өлтірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Gazeta.ru басылымының New York Post-қа сілтеме жасап жазуынша, қаза тапқандар – 13 жастағы Харпер, 11 жастағы Хадсон және 10 жастағы егіздер Гэвин мен Грейслинн. Балалардың мәйіттері әжесінің пәтерінен табылған.

Тергеу мәліметіне сәйкес, күдіктілер әуелі балаларға у берген. Алайда оның әсері бірден байқалмағандықтан, балаларды өлтірудің өзге тәсілдеріне барған.

Тергеушілер анықтағандай, әйелдер интернеттен "инсулиннің дені сау адам ағзасына әсері қандай" және "пышақтың қай жерге салынған соққысы адам өліміне әкелуі ықтимал" деген мазмұндағы сұрауларды іздеген.

Полицияның алдын ала болжамынша, кенже ұлы Гэвин уланудан аман қалған болуы мүмкін. Алайда кейін оны пышақпен өлтірген.

Белгілі болғандай, бұған дейін қорғаншылық және қамқоршылық қызметінің мамандары бұл отбасына бірнеше рет барып, балаларға тиісті деңгейде күтім жасалмай жатқанын тіркеген. Соған қарамастан, анасы ата-ана құқығынан айырылмаған.

Қайғылы оқиға көршісінің полицияға хабарласуынан кейін белгілі болды. Ол отбасы мүшелерін шамамен екі апта бойы көрмегенін айтып, құқық қорғау органдарына жүгінген.

Кейін анықталғандай, қылмыстан соң анасы мен әжесі өздеріне қол жұмсаған.

Бұған дейін Ұлыбританияның корольдік отбасында жаңа мұрагер дүниеге келгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Сот үкімі, Ресей, күйеуін өлтіру, балаға тиісу, әйел
18:51, 23 желтоқсан 2024
Ресейде балаларына жыныстық сипаттағы әрекет жасап, күйеуін өлтірген әйел сотталды
АҚШ-та өткен турнирде қазақстандық жүзушілер төрт медаль жеңіп алды
17:45, 09 маусым 2026
АҚШ-та өткен турнирде қазақстандық жүзушілер төрт медаль жеңіп алды
Полицей, әрекетсіздік, жазалау, Ақтөбе облысы, күйеуін өлтірген әйел
18:47, 15 наурыз 2024
Ақтөбе облысында ұртоқпақ күйеуін өлтіріп тынған әйел оқиғасы: үш полицей жазаланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Клубы Премьер-лиги понесли потери перед 21-м туром
13:42, Бүгін
Клубы Премьер-лиги понесли потери перед 21-м туром
Спортсмены Казахстана на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года
13:20, Бүгін
Новые единые правила утверждены в вопросе подготовки будущих олимпийцев Казахстана
Елена Рыбакина
13:06, Бүгін
"Главной проблемой была нестабильность": Tennis Letter оценил победу Рыбакиной в Торонто
Рыбакина оказалась в элитной тройке мирового тенниса после старта на &quot;тысячнике&quot; в Канаде
12:49, Бүгін
Рыбакина оказалась в элитной тройке мирового тенниса после старта на "тысячнике" в Канаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: