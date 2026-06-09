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Спорт

АҚШ-та өткен турнирде қазақстандық жүзушілер төрт медаль жеңіп алды

АҚШ-та өткен турнирде қазақстандық жүзушілер төрт медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 17:45 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының жүзушілері АҚШ-та өткен турнирде төрт медаль еншіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спортшылар Фуллертон қаласында ұйымдастырылған жарыста сәтті өнер көрсетті.

Айбат Мырзамұратов екі жүлдеге қол жеткізді. Ол 100 метрге брасс әдісімен жүзуде (1:03.33) мәреге бірінші болып жетті. Сонымен қатар 50 метрге еркін стильде жүзуде (23.02) күміс медаль иеленді.

200 метрге кешенді жүзуде Даниил Чужинов (2:09.20) күміс жүлдегер атанды.

Артур Миронов 100 метрге брасс әдісімен жүзуде (1:03.76) үшінші орынға ие болды.

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Айдос Қали
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