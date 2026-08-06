Ұлыбританияның корольдік отбасында жаңа мұрагер дүниеге келді
Daily Mail басылымының жазуынша, нәресте 3 тамыз күні Лиссабон қаласындағы ауруханалардың бірінде жарық дүние есігін ашты. Букингем сарайы ана мен баланың жағдайы жақсы екенін мәлімдеді. Сондай-ақ король III Чарльз бен корольдік отбасының басқа мүшелері ерлі-зайыптыны құттықтап, жылы тілектерін білдірді.
Сәбидің есімі әзірге жарияланған жоқ. Ол Евгения мен Джек Бруксбэнктің Август және Эрнест есімді ұлдарынан кейінгі үшінші баласы.
Нәресте Ұлыбритания тағына мұрагерлік ету кезегінде 15-орынға жайғасты. Алайда оған "Ұлы Мәртебелі ханшайым" (Her Royal Highness) атағы берілмейді.
Айта кетейік, Ханшайым Евгенияның толық есімі – Евгения Виктория Елена Йоркская. Ол – марқұм патшайым II Елизаветаның немересі және Ұлыбритания королі III Чарльздың жиені.