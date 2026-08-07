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Әлем

Әлемге әйгілі зергерлік үй "нарды" ойынының коллекциялық жиынтығын ұсынды

Әлемге әйгілі зергерлік үй &quot;нарды&quot; ойынының коллекциялық жиынтығын ұсынды , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 11:44 Сурет: cartier
Танымал Cartier зергерлік бренді "нарды" ойынына арналған эксклюзивті коллекциялық жиынтықты таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өндіруші ұсынған мәліметке сүйенсек, ойын тақтасы жаңғақ ағашынан жасалып, қақпағы маркетри техникасымен безендірілген. Сонымен қатар, бүйір панельдері лакпен, ал металл бөлшектері палладиймен қапталған.

Әлемге әйгілі зергерлік үй "нарды" ойынының коллекциялық жиынтығын ұсынды , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 11:44

Сурет: cartier

Жиынтыққа сондай-ақ бес ағаш ойын тасы мен ішкі жағы күдерімен қапталған, ағаштан жасалған арнайы тас лақтыратын стақан кіреді. Нардының жабық күйдегі өлшемі – 25×41×9 см, ал ашық күйде – 50×41×4,5 см.

Әлемге әйгілі зергерлік үй "нарды" ойынының коллекциялық жиынтығын ұсынды , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2026 11:44

Сурет: cartier

Бренд бұл бұйымның бағасын 14 100 АҚШ долларына бағалаған.

Бұған дейін еуро банкноттарының дизайны жаңартылатындығын жазғанбыз.

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