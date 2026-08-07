Әлемге әйгілі зергерлік үй "нарды" ойынының коллекциялық жиынтығын ұсынды
Сурет: cartier
Танымал Cartier зергерлік бренді "нарды" ойынына арналған эксклюзивті коллекциялық жиынтықты таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өндіруші ұсынған мәліметке сүйенсек, ойын тақтасы жаңғақ ағашынан жасалып, қақпағы маркетри техникасымен безендірілген. Сонымен қатар, бүйір панельдері лакпен, ал металл бөлшектері палладиймен қапталған.
Жиынтыққа сондай-ақ бес ағаш ойын тасы мен ішкі жағы күдерімен қапталған, ағаштан жасалған арнайы тас лақтыратын стақан кіреді. Нардының жабық күйдегі өлшемі – 25×41×9 см, ал ашық күйде – 50×41×4,5 см.
Бұған дейін еуро банкноттарының дизайны жаңартылатындығын жазғанбыз.
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