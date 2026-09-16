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Мәдениет және шоу-бизнес

Лариса Гузееваға арықтататын дәрілерді жарнамалағаны үшін шағым түсті

Лариса Гузееваға арықтататын дәрілерді жарнамалағаны үшін шағым түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 11:45 Сурет: instagram/LARISA_GUZEEVA
Танымал тележүргізуші Лариса Гузееваға арықтатуға арналған препараттарды сатып алуға шақырған жазбасы үшін шағым түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Mash Telegram-арнасының мәліметінше, Лариса Гузееваның оқырмандарының арасындағы адвокат Ресейдің Роскомнадзорына және Федералдық монополияға қарсы қызметіне шағым түсірген. Себебі тележүргізушінің жарияланымында оның жарнамалық сипаттағы жазба екені көрсетілмеген. Бұл Ресей заңнамасы мен интернеттегі жарнамаға қойылатын талаптарға қайшы.

Тележүргізуші өз жазбасында қант диабетін емдеуге арналған препаратты мақтаған. Бұл дәріні көптеген адам "ғажайып арықтататын құрал" ретінде де қолданады. Алайда препарат, әсіресе дәрігердің кеңесінсіз қабылданған жағдайда, жүрек айну, құсу, іш өту және басқа да жанама әсерлер туындатуы ғажап емес.

Енді актриса мен жарнама берушіге 600 мың рубльге дейін (шамамен 3,2 млн теңге) айыппұл салынуы мүмкін.

Ал Қазақстанда фастфуд, тәтті сусындар және денсаулыққа зиянды өзге де тағамдардың жарнамасына шектеу қойылуы мүмкін. Қазақстанның Денсаулық сақтау министрлігі осыған қатысты ұсыныстар әзірледі.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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