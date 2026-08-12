Жасанды интеллектке сенген қытайлық фермер 10 гектар жердегі егінін жойып алды
Ctwant басылымының жазуынша, ер адам бір жылға жуық уақыт бойы егін шаруашылығын жүргізу бойынша кеңес алу үшін жасанды интеллектіні пайдаланған. Ол егіс мерзімі, тыңайтқыш қолдану және пестицидтерді пайдалану тәртібі туралы ақпарат алып отырған. Шілде айында фермер күнжіт алқабындағы арамшөптер мен зиянкестермен күресу үшін арнайы өңдеу жоспарын құруды сұрап, бірнеше препаратты қолдану жөнінде кеңес алған.
Агрономдармен кеңеспестен, фермер аталған препараттарды алқапқа шашқан. Алайда келесі күні-ақ күнжіт те, арамшөптер де жаппай қурап, өле бастаған.
Жергілікті мамандардың айтуынша, жасанды интеллект ұсынған препарат негізінен соя алқаптарындағы жалпақ жапырақты арамшөптермен күресуге арналған. Оны күнжіт алқабының аумағына қолдануға болмайды.
Өз кезегінде сервис өкілдері жүйенің жауаптарды өзінің арнайы білім базасына емес, көпшілікке қолжетімді ақпаратқа сүйеніп қалыптастыратынын мәлімдеді. Сонымен қатар интерфейсте жасанды интеллект берген ақпаратта қателер болуы мүмкін екені туралы ескерту бар.
Компания фермердің келтірілген шығыны туралы ақпаратты тіркеп, мәселені басшылыққа жеткізуге уәде берді.
Бұған дейін Қырғызстан тауларында альпинистер тобы із-түзсіз жоғалып кеткенін жазғанбыз.