#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+36°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+36°
$
465.19
536.55
5.61
Әлем

Ақ үйдің баспасөз хатшысы қызметінен кетеді

Кэролайн, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 13:36 Фото: wikimedia/Gage Skidmore
28 жастағы Кэролайн Ливитт 2026 жылғы тамыздың соңында Ақ үйдің баспасөз хатшысы қызметінен кетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

АҚШ президенті Дональд Трамптың айтуынша, оның ең сенімді көмекшілерінің бірі Кэролайн Ливитт айдың соңында қызметінен кетіп, өзінің кішкентай балалары мен отбасына көбірек уақыт бөлмек. Трамп 13 тамызда Truth Social әлеуметтік желісіндегі жазбасында Ливиттің шешімін толық түсінетінін және құрметтейтінін атап өтті.

Алайда Ливитт саясаттан біржола кетпейді. Трамптың айтуынша, ол бұдан былай президенттің негізгі сыртқы кеңесшілерінің біріне айналып, Республикалық партиядағы ықпалды тұлға ретінде жұмысын жалғастырады.

"Кэролайн Ақ үйдегі нағыз көшбасшы болды және 2018 жылдан бері әділет, бостандық пен еркіндік үшін күресте орасан зор жұмыс атқарды. Бұған 2024 жылғы тарихи қайта сайлау науқанымыз да кіреді. Кэролайн Ақ үй тарихындағы ең үздік баспасөз хатшыларының бірі болды. Кэролайн, атқарған тамаша жұмысың үшін рақмет!" — деп жазды Трамп.
пост, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2026 13:36

Фото: truthsocial

Осылайша Ливитт Трамптың баспасөз хатшылары арасында қызметте ең ұзақ отырғандардың біріне айналды. Ол бұл қызметте 590 күн жұмыс істеді. Бұған дейін ұзақ қызмет атқарған жалғыз адам — Сара Хакаби Сандерс еді. Ол қызметте 710 күн болған. Қазір Сандерс Арканзас штатының губернаторы. Бұл қызметті оның әкесі де атқарған, қазір ол АҚШ-тың Израильдегі елшісі.

"Демек, Трамптан кейін де өмір бар екен", — деп жаңалыққа әлеуметтік желі қолданушылары пікір білдірді.

Кэролайн Ливитт католиктік мектеп пен өнер колледжінде білім алып, саясаттану мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алған. Ол колледж кезінен-ақ Трампты қолдап, Fox News телеарнасында және республикашыл саясаткердің алғашқы президенттік мерзімі кезінде Ақ үйде тағылымдамадан өткен.

2019 жылы оқуын аяқтағаннан кейін ол сол кездегі АҚШ әкімшілігінің баспасөз хатшысының көмекшісі болып жұмыс істеді. Кейін конгресс мүшесінің коммуникациялар жөніндегі директоры қызметіне ауысты.

2022 жылы Ливитт Өкілдер палатасына сайлануға тырысқанымен, жеңіліп қалды. Ал 2024 жылғы қаңтарда Трамптың сайлауалды штабының баспасөз хатшысы болды.

2025 жылғы 20 қаңтарда Кэролайн Ливитт Ақ үйдің баспасөз хатшысы қызметіне кірісті. 2025 жылғы 26 желтоқсанда ол жүкті екенін жариялады. Ал 7 мамырда екінші баласының дүниеге келгенін хабарлады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
документы
16:43, Бүгін
Алимент пен жалақы өндіру кезінде ЖСО қызметіне ақы төлеу тәртібі өзгерді
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Левитт жүкті екенін мәлімдеді
11:21, 27 желтоқсан 2025
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Левитт жүкті екенін мәлімдеді
Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
09:45, 31 наурыз 2026
Трамп араб елдерін әскери шығындарды төлеуге тартпақшы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Умар Саламов
17:49, Бүгін
Кыргызский боксёр Саламов уверен в победе над Али Балоевым за титул чемпиона Европы
&quot;Алтай&quot; может получить три очка в КПЛ из-за якобы нарушения у &quot;Кызылжара&quot;
17:38, Бүгін
"Алтай" может получить три очка в КПЛ из-за возможного нарушения у "Кызылжара"
Ислам Чесноков
17:29, Бүгін
Ислам Чесноков перешёл в "Крылья Советов": Тотальный футбол
София Шешукова
17:17, Бүгін
Казахстанская тяжелоатлетка София Шешукова выиграла медаль на дебютном чемпионате Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: