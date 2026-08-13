Ақ үйдің баспасөз хатшысы қызметінен кетеді
АҚШ президенті Дональд Трамптың айтуынша, оның ең сенімді көмекшілерінің бірі Кэролайн Ливитт айдың соңында қызметінен кетіп, өзінің кішкентай балалары мен отбасына көбірек уақыт бөлмек. Трамп 13 тамызда Truth Social әлеуметтік желісіндегі жазбасында Ливиттің шешімін толық түсінетінін және құрметтейтінін атап өтті.
Алайда Ливитт саясаттан біржола кетпейді. Трамптың айтуынша, ол бұдан былай президенттің негізгі сыртқы кеңесшілерінің біріне айналып, Республикалық партиядағы ықпалды тұлға ретінде жұмысын жалғастырады.
"Кэролайн Ақ үйдегі нағыз көшбасшы болды және 2018 жылдан бері әділет, бостандық пен еркіндік үшін күресте орасан зор жұмыс атқарды. Бұған 2024 жылғы тарихи қайта сайлау науқанымыз да кіреді. Кэролайн Ақ үй тарихындағы ең үздік баспасөз хатшыларының бірі болды. Кэролайн, атқарған тамаша жұмысың үшін рақмет!" — деп жазды Трамп.
Осылайша Ливитт Трамптың баспасөз хатшылары арасында қызметте ең ұзақ отырғандардың біріне айналды. Ол бұл қызметте 590 күн жұмыс істеді. Бұған дейін ұзақ қызмет атқарған жалғыз адам — Сара Хакаби Сандерс еді. Ол қызметте 710 күн болған. Қазір Сандерс Арканзас штатының губернаторы. Бұл қызметті оның әкесі де атқарған, қазір ол АҚШ-тың Израильдегі елшісі.
"Демек, Трамптан кейін де өмір бар екен", — деп жаңалыққа әлеуметтік желі қолданушылары пікір білдірді.
Кэролайн Ливитт католиктік мектеп пен өнер колледжінде білім алып, саясаттану мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алған. Ол колледж кезінен-ақ Трампты қолдап, Fox News телеарнасында және республикашыл саясаткердің алғашқы президенттік мерзімі кезінде Ақ үйде тағылымдамадан өткен.
2019 жылы оқуын аяқтағаннан кейін ол сол кездегі АҚШ әкімшілігінің баспасөз хатшысының көмекшісі болып жұмыс істеді. Кейін конгресс мүшесінің коммуникациялар жөніндегі директоры қызметіне ауысты.
2022 жылы Ливитт Өкілдер палатасына сайлануға тырысқанымен, жеңіліп қалды. Ал 2024 жылғы қаңтарда Трамптың сайлауалды штабының баспасөз хатшысы болды.
2025 жылғы 20 қаңтарда Кэролайн Ливитт Ақ үйдің баспасөз хатшысы қызметіне кірісті. 2025 жылғы 26 желтоқсанда ол жүкті екенін жариялады. Ал 7 мамырда екінші баласының дүниеге келгенін хабарлады.