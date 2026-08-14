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Әлем

Мысырдағы дүкендердің бірінде жарылыс болып, үш адам көз жұмды

Мысырдағы дүкендердің бірінде жарылыс болып, үш адам көз жұмды , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 10:54 Сурет: magnific
Мысырдың Жаңа Каир қаласындағы Arabella Plaza сауда орталығында болған жарылыстан үш адам қаза тауып, тағы 17 адам зардап шекті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Khaleej Times басылымының жазуынша, ғимараттың бірінші қабатындағы сыйлықтар дүкенінде гелий толтырылған баллон жарылған. Соның салдарынан шағын өрт тұтанды, алайда құтқарушылар оны дер кезінде сөндіріп үлгерді. Жарылыс салдарынан көршілес бірнеше дүкеннің қасбеті де зақымданған.

Оқиға орнына сегіз жедел жәрдем көлігі жіберілді. Зардап шеккен 11 адам Жаңа Каирдегі мамандандырылған ауруханаға, тағы алты адам жақын маңдағы медициналық мекемелерге жеткізілді.

Сонымен қатар билік әлеуметтік желілерде тараған сауда орталығындағы лифт құлады деген ақпаратты жоққа шығарды.


Бұған дейін Рим маңындағы оқ-дәрі шығаратын зауытта жарылыс болып, алапат өрт тұтанғанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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