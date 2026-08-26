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Әлем

Қараусыз қалған ауылдан мұнай іздеп, бірақ жер астынан мүлде басқа нәрсе тапқан

емдік су , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2026 13:03 Сурет: wikipedia
Венгрияның Хевеш округіндегі Эгерсалок ауылы алпыс жылдан астам уақыт бұрын болған кездейсоқ жағдайдың арқасында бүгінде дамып, өркендеп келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Termalonline.hu басылымының мәліметінше, осыдан 64 жыл бұрын мұнайшылар бұл жерден мұнай іздеп, барлау ұңғымасын бұрғылаған. Алайда жер астынан мұнайдың орнына температурасы 65 градус болатын ыстық күкіртті су атқылаған.

Жергілікті Népújság газеті 1962 жылғы 26 мамырда бұлақтан минутына 1500 литр су шығатынын жазған. Ол Эгер қаласынан бірнеше шақырым жердегі әсем қарағайлы орманның дәл ортасынан пайда болған. Алғашында ұңғыма жабылғанымен, кейін қайта ашылып, содан бері су үздіксіз ағып келеді.

Жергілікті тұрғындар көп ұзамай бұл судың арқа мен буын мәселелеріне пайдалы екенін байқаған. Бұл туралы ақпарат тез тарады: алдымен жақын маңдағы ауылдардың тұрғындары шомылуға келсе, кейін Венгрияның түкпір-түкпірінен адамдар келе бастаған. Қазір мұнда әлемнің әр жерінен туристер келеді.

Еңістен аққан су жылдар бойы әк пен тұздардың ақ шөгінділерін жинап, әйгілі "Тұзды төбені" қалыптастырған. Әсем табиғат пен шипалы судың үйлесімі бұл жерді денсаулығын түзегісі келетін адамдар арасында өте танымал етті.

Бұл судың емдік қасиеті тек 1990-жылдардың басында ресми түрде мойындалды. 1992 жылы дәрігерлер буын ауруларынан зардап шегетін науқастарға зерттеу жүргізді. Нәтижесінде оң әсері анықталып, бұлаққа ресми түрде емдік су мәртебесі берілді.

Бұл термалды ванналар әйелдердегі қабыну аурулары, псориаз және экзема кезінде де ұсынылады. Мұнда Saliris ірі кешенінде немесе бағасы қолжетімді "Ностальгия Страндфюрдё" моншасында шомылуға болады.

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Гүлай Ашекова
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