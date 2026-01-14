34 жыл бойы білмеген: Қазақстандық тұрғынның некесі заңсыз деп танылды
Бұл қызықты оқиғаға қатысты толық мәліметтерді бүгін, 2026 жылғы 14 қаңтарда ҚР Жоғарғы сотының баспасөз қызметі бөлісті:
Талап қоюында ол 1991 жылы жауапкермен отбасын құру ниетімен бірге тұрғанын, алайда төрт айдан кейін екеуі айырылысқанын көрсеткен. Тараптар некені тіркеу үшін АХАТ (РАГС) органдарына жүгінбеген, ешқандай құжаттарға қол қоймаған және неке туралы куәлік алмаған.
2025 жылы ер адам банк қосымшасындағы "Мемлекеттік қызметтер" бөлімінен 1991 жылы өз атына неке тіркелгені туралы ақпаратты білген.
Құжаттарды қолдан жасау белгілері бойынша басталған сотқа дейінгі тергеу болжамды құқықбұзушылық 1991 жылға қатысты болғандықтан, ескіру мерзімінің өтуіне байланысты тоқтатылған.
Іс материалдарын зерттеу барысында азаматтық хал актілерін тіркеу кітабында шынымен де неке тіркелгені туралы жазба бар екені анықталған, алайда ондағы қолтаңбалар талап қоюшы мен жауапкерге емес, үшінші тұлғаға тиесілі болған.
1991 жылға арналған азаматтық хал актілерін тіркеу кітабы сақтау мерзімінің аяқталуына байланысты жойылған.
Сот отырысында талап қоюшының жақын досы әрі көршісі неке тіркеу кезінде қатыспағанын және акт жазбасына қол қоймағанын мәлімдеді.
Іске үшінші тұлға ретінде тартылған АХАТ органының өкілі сот отырысына келмеді.
Сот 1991 жылы неке тіркеу заң талаптарын бұза отырып жүргізілген деген қорытындыға келді, өйткені тараптар некені рәсімдеу кезінде қатыспаған, ал бұл заңнамада жол берілмейді.
Сонымен қатар, 1994 жылы жауапкер басқа адаммен заңды некеге тұрған, ал талап қоюшы 2001 жылы басқа азаматшамен некесін тіркегені, балалары бары анықталған.
Сондай-ақ, 1991 жылы "неке қиылғаннан" кейін тараптардың отбасылық қатынастарда болғаны дәлелденбеген.
Сот 1991 жылғы акт жазбасында көрсетілген некені жарамсыз деп таныды.
Шешім заңды күшіне енді.