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Әлем

Археологтар жасы 2500 жылдық құдықтың түбіне үңілді: ішінен табылған заттар оларды таңғалдырды

Археологтар жасы 2500 жылдық құдықтың түбіне үңілді: ішінен табылған заттар оларды таңғалдырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 13:34 Сурет: pexels
Италияның Болонья қаласының маңында археологтар 2500 жыл бұрынғы ғұрыптық құдықты тапты. Оның ішінен қола мүсіншелер, сирек кездесетін қола тақташа және адамның екі қаңқасы табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Daily Galaxy басылымының мәліметінше, ежелгі этрускілердің Каинуа қаласында жасалған бұл жаңалық ортасында Уни құдайымен байланысты әйел тұрған діни культ туралы тың деректер берді.

Зерттеушілер құдықтың салтанатты түрде түрлі сый-тартулармен ашылып, кейін адам жерлеу рәсімі арқылы "жабылған" деп болжайды. Табылған орын қазіргі Болонья қаласының шетінде орналасқан. Этрускілер бұл жерде б.з.д. V ғасырдың басында Каинуа қаласының негізін қалаған.

Құдық Уни құдайына арналған қасиетті орынның маңынан табылған. Уни – әйелдерге, некеге, бала тууға және өсіп-өнуге байланысты ана құдайы. Кейін бұл құдай Рим дініне Юнона деген атпен енген.

Бұл орынның маңызы тек оның көне болуымен ғана шектелмейді. Құдықтың ішінен табылған заттар белгілі бір этрускілік діни культ туралы бұрыннан белгілі деректермен өте жақсы үйлеседі.

Археологтар жасы 2500 жылдық құдықтың түбіне үңілді: ішінен табылған заттар оларды таңғалдырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 13:34

Сурет: University of Bologna

Құдық мыңдаған жыл бойы оттегі мөлшері аз су астындағы ортада болғандықтан, қола бұйымдар бастапқы жылтырлығының басым бөлігін сақтап қалған. Мұндай жастағы металл артефактілер үшін бұл – сирек кездесетін жағдай.

Археологтар құдықтың түбінен екі бөлшектенген қола мүсінше тапты. Олар сәнді безендірілген көйлек киген әйелдерді немесе қыздарды бейнелейді. Зерттеушілердің пікірінше, мүсіндер жоғары мәртебелі адамдарды немесе құдай бейнелерін көрсетуі мүмкін.

Мүсіншелермен бірге археологтар қола тақташа да тапқан. Бұл – осыған дейін мұндай үлгіде алғаш рет табылған жәдігер. Оның пішіні этрускілер арасында кең тараған керамикалық өрнектерге ұқсайды. Бұған дейін мұндай қола бұйымдар кездеспеген.

Табылған заттардың барлығы құдықтың б.з.д. VI ғасырдың соңы немесе V ғасырдың басында жасалғанын көрсетеді.

Археологтар жасы 2500 жылдық құдықтың түбіне үңілді: ішінен табылған заттар оларды таңғалдырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2026 13:34

Сурет: University of Bologna

Алайда бұл жаңалықтың ең таңғаларлық бөлігі – құдықтың ішінен ер адам мен әйелге тиесілі екі қаңқаның табылуы. Зерттеушілердің болжамынша, қола мүсіншелер мен тақташа құдықты ашу рәсімін білдірсе, адам жерлеу орындары құдықты "жабу" рәсімімен байланысты болуы мүмкін.

Алдын ала жүргізілген зерттеулер бұл адамдардың адам құрбандығының құрбаны болмағанын көрсетіп отыр. Олардың кім болғаны, өлім себептері және бұл орынмен қандай байланысы бар екені әзірге белгісіз.

Қыркүйек айында арнайы зерттеу басталады. Оның аясында ДНҚ сараптамасы мен радиокөміртектік зерттеу жүргізіледі. Бұл екі адамның кім болғанын анықтауға көмектеседі.

Бұған дейін 1962 жылы қараусыз қалған ауылда мұнай іздеп бұрғылау кезінде жер астынан мүлде басқа нәрсе атқылап шыққаны туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
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