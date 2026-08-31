Қырғызстан мен Қытай көшбасшылары жұбайларымен бірге бейресми кешкі ас ішті
Сурет: president.kg
2026 жылғы 30 тамызда Қырғызстан президенті Садыр Жапаров пен Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте бейресми жағдайда кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қырғызстан президентінің баспасөз қызметінің мәліметінше, бейресми кешкі ас барысында екі елдің көшбасшылары сенімді әрі еркін форматта әңгімелесіп, екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін, сондай-ақ алдағы ресми іс-шаралардың негізгі тақырыптарын талқылады.
Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қырғыз Республикасына мемлекеттік сапармен барды. Қытай басшысы сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына және "ШЫҰ плюс" форматындағы кездесуге қатысады.
Бұған дейін 26 тамызда Непал мен Қытай шекарасында болған жойқын су тасқыны кезінде Қазақстанның екі азаматы хабар-ошарсыз кеткені хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript