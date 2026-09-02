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Әлем

Танымал комиктің қызы жылап, әуе рейсі бір сағатқа кешікті

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 08:49 Фото: Zakon.kz
Оңтүстік Кореяның танымал комигі әрі тележүргізушісі Пак Су Хон қызының жылауын тоқтатпағанына байланысты отбасымен бірге ұшақтан түспек болған. Соның салдарынан рейс шамамен бір сағатқа кешікті, деп хабарлайды Zakon.kz.

MustShareNews мәліметінше, комик бортсеріктерге отбасының ұшақтан түскісі келетінін айтқан. Осыдан кейін әуе компаниясының қызметкерлері тиісті рәсімдерді бастап, олардың тіркелген жүгін ұшақтан түсіруге кіріскен.

Алайда отбасы ұшақтан түсіп үлгермей жатып, бала тынышталған. Осыған байланысты Пак Су Хон экипажға сапарын жалғастырып, бортта қалатынын хабарлаған. Бірақ жүгін түсіру рәсімі басталып кеткендіктен, рейс шамамен бір сағатқа кешіккен.

Оқиға қоғамда қызу талқыға түсті. Кейбір желі қолданушылары комикке танымал тұлға болғаны үшін ерекше жағдай жасалды деп сынға алды. Ал енді бірі кішкентай баламен ұзақ сапарға шығудың қиын екенін айтып, оған түсіністік танытты.

Кейін Пак Су Хон қызының жылағаны ұзақ сапар кезінде өзге жолаушыларға кедергі келтіреді деп алаңдағанын түсіндірді. Ол ұшақтан түсуді сұрағанын қате шешім деп бағалады.

Сондай-ақ комик өтінішін кері қайтару багажды өңдеу және қауіпсіздікті тексеру секілді рәсімдердің созылуына әкелетінін білмегенін мойындады.

Әуе компаниясының өкілдері Пак Су Хон мен оның отбасына стандартты тәртіпке сәйкес қызмет көрсетілгенін мәлімдеді. Оларға танымал тұлға ретіндегі мәртебесіне байланысты ешқандай артықшылық берілмеген.

Бұған дейін, 2026 жылғы 28 тамызда, әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде Алматы халықаралық әуежайында FlyArystan ұшағының өртенгені бейнеленген видео тараған еді. Оқиға кезінде қызметкерлердің бірі жарақат алып, оған медициналық көмек көрсетілді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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