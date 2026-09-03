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Әлем

Ұлыбританияда жаңа туған нәрестені өлтірді деген күдікпен төрт адам сотталды

Ұлыбританияда төрт адамға нәрестені өлтірді деген айып тағылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 10:57 Сурет: magnific.com
Ұлыбританияның солтүстігіндегі Оңтүстік Йоркшир графтығында төрт адамға жаңа туған қызды өлтірді деген айып тағылды. Шеффилд қаласының Уинкобанк ауданында полиция шақырылғаннан кейін нәрестенің денесі табылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sky News жазуынша, полицияға нәрстеге қауіп төнуі мүмкін екені туралы хабар түскен. Оқиға орнына полиция қызметкерлері мен медицина мамандары келгенімен, баланы құтқарып қалу мүмкін болмаған. Қыздың қайтыс болғаны оқиға орнында анықталды.

Оңтүстік Йоркшир полициясының мәліметінше, сот-медициналық сараптама нәтижесінде нәрестенің өліміне пышақ жарақаттары себеп болғаны анықталған.

Бастапқыда іс бойынша жасы 15 пен 38 аралығындағы жеті адам ұсталған. Кейін Шеффилд сотына 20 жастағы Андреа Скoпова, 19 жастағы Питер Хорват, 38 жастағы Питер Хорват және 37 жастағы Нина Хорватова келді. Төртеуіне де адам өлтірді деген айып тағылып, олар қамауда қалдырылды.

Сонымен қатар оларға бала өліміне себеп болды немесе оның өліміне жол берді, сондай-ақ сот төрелігіне кедергі келтірді деген айыптар тағылған. Тергеу нұсқасы бойынша, күдіктілер нәрестенің өлімін жасыруға әрекет жасаған. Қыздың жеке басы әзірге анықталған жоқ. Сотта нәресте Baby S деп аталды.

Тағы бір айыпталушы – 15 жастағы қыз. Оған сот төрелігіне кедергі келтірді деген айып тағылды. Жасына байланысты оның аты-жөні жарияланбайды. Ол да қамауда қалып, сәрсенбі күні Шеффилд сотына келуі тиіс.

Полицияның бас инспекторы Том Вудворд айып тағылуы баланың қайғылы қазасына қатысты тергеудегі маңызды кезең болғанын айтты. Ол сот процесі жалғасып жатқан кезде жұртшылықты интернетте болжамдар мен тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырды.

Бұған дейін кәмелетке толмаған баланы қоқыс контейнеріне тастап кеткен әйелдің Жамбыл облысында ұсталғаны хабарланған болатын.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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