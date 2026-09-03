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Әлем

"Роскосмос" Непалдағы Трисули өзенінің қалай өзгергенін көрсетті

«Роскосмос» Непалдағы Трисули өзенінің қалай өзгергенін көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2026 13:27 Сурет: Роскосмос
"Роскосмосқа" тиесілі "Ресурс-П" спутнигі Непалдағы Трисули өзенін қатты су тасқынына дейін және кейін суретке түсірді. Суреттер шамамен 500 км биіктіктен түсірілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Непалда су тасқыны 2 тамыз күні таңертең басталды. Табиғи апат салдарынан 1 100-ден астам адам зардап шекті.

Спутниктен түсірілген кадрлар су тасқыны басталғанға дейінгі және одан кейінгі өзен арнасы мен оған жақын аумақтың жағдайын салыстыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ табиғи апаттың әсерінен Трисули өзенінің қаншалықты өзгергенін көруге болады.

Бұған дейін Непал мен Қытайда болған алапат су тасқынынан кейін 3 мыңнан астам адамның хабар-ошарсыз кеткені туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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