Дәрігерлерден 319 млн теңге ұрлап, оны брендтерге шашқан әйел түрмеге түспеді
Daily Mail басылымының мәліметінше, 33 жастағы Хелена Пайва 2023 жылдың қаңтары мен 2025 жылдың шілдесі аралығында Ұлыбританияның Ұлттық денсаулық сақтау қызметінен (NHS) 517 мың фунт, яғни шамамен 319,5 млн теңге ұрлаған.
Ұрланған ақшаға ол Tesla көлігін, теледидар және дизайнерлік киімдер сатып алған. Тек Amazon дүкенінің өзінде 10 мың фунт (6,2 млн теңге) жұмсаған. Оның ішінде электронды темекілер мен көлікке арналған аксессуарлар да болған.
"Полиция оның үйін тінтуге келген кезде де тапсырысқа берген кейбір тауарлары келіп жатқан. Құқық қорғаушылар үйден Hermes және Christian Dior киімдері салынған қораптарды, Selfridges дүкенінен алынған заттарды, әшекейлер мен қымбат сөмкелерді тапты. Сөмкелердің бірін тінту кезінде курьер жеткізген. Пайва сөмкені сатып, ақшаны қайтармақ болғанын айтты", – делінген хабарламада.
NHS мекемесінің бұрынғы менеджері ұйымның ақшасын өз шотына аударып, бұл операцияларды бухгалтерлік шығындар ретінде жасырған. Қазіргі уақытта ұрланған ақшаның шамамен 7 мың фунты (4,3 млн теңге) ғана қайтарылған. Ал мүлкін тәркілеу мәселесі бойынша сот отырысы биыл ақпан айында өтеді.
Пайваның бұрынғы әріптестері оның әрекеті клиниканың жабылып қалу қаупін тудырғанын айтты. Медициналық көмек үйлестірушісі Льюис Шмидттің сөзінше, Пайва ұрланған ақшаны жасырмай, жұмыс орнына жеткізілген қымбат заттарын әріптестеріне көрсетіп мақтанған.
"Міне, жақсы әрі қиын еңбектің жемісі осы", – деп айтқан ол, Шмидттің сөзінше.
Пайваның адвокаты әйелдің жасаған ісіне қатты ұялып, өкініп жүргенін айтты. Сондай-ақ оның 4 және 12 жастағы екі баласы бар екенін айтты.
Судья Кристофер Хехирдің айтуынша, Пайва жұмысқа орналасқаннан кейін бірнеше ай өткен соң-ақ ақша ұрлай бастаған.
"Мұндай әрекетке баруыңызға себеп болған нәрсе – ашкөздік", – деді судья.
Сот әйелдің екі кішкентай баласы бар екенін ескеріп, оны түрмеге жібермеу туралы шешім қабылдады. Пайваға үш жыл шартты түрде бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, үш жыл сынақ мерзімі белгіленді. Сонымен қатар оған 160 сағат қоғамдық жұмыс істеу міндеттелді.
Пайва қызметтік жағдайын пайдаланып алаяқтық жасағанын мойындады. Бұған дейін ол қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған.