#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
450.79
524.13
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
450.79
524.13
5.31
Әлем

Археологтар тұрғын үй салынатын жерден жоғалған қаланың ізін тапты

Археологтар тұрғын үй салынатын жерден жоғалған қаланың ізін тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2026 12:15 Сурет: magnific
Францияның Париж қаласының оңтүстік-шығысындағы аумақта тұрғын үй құрылысы басталар алдын археологтар зерттеу жүргізді. Нәтижесінде олар бұл жерде кейінгі темір дәуірінен бастап орта ғасырға дейін үш түрлі қоныстың болғанын дәлелдейтін жәдігерлер тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Popular Mechanics басылымының жазуынша, Тоннерде көптеген жертөлелері мен шеберханалары бар ғимараттар кешені табылған. Қазба кезінде анықталған көптеген құрылыс нысандары бұл жерде бір кездері халық тығыз қоныстанған, баспанаға сұраныс жоғары болған тау бөктері болғанын көрсетеді.

Аумағы небәрі 743,2 шаршы метр болатын қазба орнында мамандар қоныстанудың бірнеше кезеңіне тиесілі белгілерді анықтаған.

Бұл жерге адамдар біздің дәуірімізге дейінгі I ғасырда қоныстана бастаған. Ол кезде галлдар бұл аумақты оппидум, яғни бекініс ретінде пайдаланған. Кейін аумақты римдіктер басып алып, қайта жоспарлаған. Олар кейде ескі ғимараттардың орнына жаңа нысандар салып отырған.

Бұл орын орта ғасырлар бойы танымал болып келген. Алайда шамамен 1500 жылға созылған үздіксіз қоныстану ақырында тоқтаған. Тау бөктерінің тік болуы бұл жерді тартымды мекенге айналдырғанымен, барлық тұрғындарды орналастыру үшін мұқият жоспарлау қажет болған.

Қазіргі таңда ең қызықты олжалардың бірі – бір кездері бірнеше бөлмеден, соның ішінде жертөледен тұрған ортағасырлық ірі құрылыс. Зерттеушілердің айтуынша, жертөледе "шеберлікпен жасалған тас баспалдақ" әлі күнге дейін сақталған.

Алдағы қазба жұмыстары ғимараттарды толық ашып, олардың қандай мақсатта пайдаланылғанын анықтауға мүмкіндік береді. Сарапшылар галлдардың темір дәуірінен бастап Рим дәуірі мен орта ғасырға дейінгі аралықтағы жоғалған Тоннер қаласының өзгермелі тарихын тереңірек зерттеуге үмітті.

Бұған дейін Орталық Азиядағы ең биік зәулім ғимараттыңқай жерде салынатыны белгілі болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Археологтар теңіз жағасынан бірегей алтын көмбе тапты
10:02, 01 қазан 2025
Археологтар теңіз жағасынан бірегей алтын көмбе тапты
Археологтар миналанған аумақтан алтын толы қазына тапты
10:48, 22 қаңтар 2026
Археологтар миналанған аумақтан алтын толы қазына тапты
Шымкент қаласының қалалық орта сапасы және бақылау басқармасы 2025 жылдың 11 айында құрылыс саласы мен тұрғын үй қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында кешенді және жүйелі жұмыстар жүргізді.
09:55, 15 желтоқсан 2025
Шымкентте құрылыс пен тұрғын үй қауіпсіздігіне бақылау күшейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Теренс Кроуфорд
14:32, Бүгін
Теренс Кроуфорд готов возобновить карьеру ради поединка с Джароном Эннисом
Сборная Казахстана заняла третье место на чемпионате мира по муайтай в Косово
14:19, Бүгін
Сборная Казахстана заняла третье место на чемпионате мира по муайтай в Косово
XX летние Азиатские игры
14:04, Бүгін
Казахстанские телеканалы покажут Азиаду-2026
Матч &quot;Барыс&quot; - &quot;Салават Юлаев&quot;
13:52, Бүгін
"Команда "под гребёнку подстрижена": эксперт Шавернев назвал ключевые изменения в "Барысе"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: