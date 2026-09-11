Археологтар тұрғын үй салынатын жерден жоғалған қаланың ізін тапты
Popular Mechanics басылымының жазуынша, Тоннерде көптеген жертөлелері мен шеберханалары бар ғимараттар кешені табылған. Қазба кезінде анықталған көптеген құрылыс нысандары бұл жерде бір кездері халық тығыз қоныстанған, баспанаға сұраныс жоғары болған тау бөктері болғанын көрсетеді.
Аумағы небәрі 743,2 шаршы метр болатын қазба орнында мамандар қоныстанудың бірнеше кезеңіне тиесілі белгілерді анықтаған.
Бұл жерге адамдар біздің дәуірімізге дейінгі I ғасырда қоныстана бастаған. Ол кезде галлдар бұл аумақты оппидум, яғни бекініс ретінде пайдаланған. Кейін аумақты римдіктер басып алып, қайта жоспарлаған. Олар кейде ескі ғимараттардың орнына жаңа нысандар салып отырған.
Бұл орын орта ғасырлар бойы танымал болып келген. Алайда шамамен 1500 жылға созылған үздіксіз қоныстану ақырында тоқтаған. Тау бөктерінің тік болуы бұл жерді тартымды мекенге айналдырғанымен, барлық тұрғындарды орналастыру үшін мұқият жоспарлау қажет болған.
Қазіргі таңда ең қызықты олжалардың бірі – бір кездері бірнеше бөлмеден, соның ішінде жертөледен тұрған ортағасырлық ірі құрылыс. Зерттеушілердің айтуынша, жертөледе "шеберлікпен жасалған тас баспалдақ" әлі күнге дейін сақталған.
Алдағы қазба жұмыстары ғимараттарды толық ашып, олардың қандай мақсатта пайдаланылғанын анықтауға мүмкіндік береді. Сарапшылар галлдардың темір дәуірінен бастап Рим дәуірі мен орта ғасырға дейінгі аралықтағы жоғалған Тоннер қаласының өзгермелі тарихын тереңірек зерттеуге үмітті.
Бұған дейін Орталық Азиядағы ең биік зәулім ғимараттыңқай жерде салынатыны белгілі болған.