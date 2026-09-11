Фермерлер егістіктерін ұсақталған әйнекпен тыңайта бастады: оның пайдасы қандай
Agroinform басылымының мәліметінше, ауыл шаруашылығы алқаптарында әдетте қайта өңделген әйнектен жасалған ұнтақ пен түйіршіктер қолданылады.
Қазіргі таңда бірнеше фермада жүргізілген тәжірибелер оң нәтиже көрсетіп отыр. Алайда бұл әсерлерді тәуелсіз зерттеулер арқылы әлі де растау қажет.
Брисбен қаласындағы құны 4 миллион доллар болатын зауыт қазір аптасына шамамен 20 тонна өнім өндіреді. Ол үшін Квинслендтегі Containers for Change қайта өңдеу бағдарламасы арқылы жиналған әйнек пайдаланылады.
Бөтелкелер керамикамен қапталған үлкен барабандарда керамикалық шарлардың көмегімен ұсақталады. Қолданылу мақсатына қарай дайын өнім талькке ұқсас ұнтақ немесе ұсақ түйіршіктер түрінде болады.
Кейбір фермерлер оны сумен араластырып, егістіктерге бүркеді. Ал енді біреулері құрғақ түйіршіктерді егістікке немесе жайылымға шашады.
Австралиялық агроном Дэвид Арчердің айтуынша, кремний өсімдіктердің зиянкестерден, аурулардан және құрғақшылықтан табиғи қорғаныс механизмдерін күшейтуі мүмкін. Сондай-ақ ол топырақта жинақталған фосфаттардың өсімдіктерге қолжетімді болуына ықпал етуі мүмкін.
Арчердің түсіндіруінше, кремний темірмен байланысып, фосфаттардың босап шығуына мүмкіндік береді. Нәтижесінде олар өсімдік тамырларына қолжетімді бола түседі.
Бұл материал ауыл шаруашылығының бірнеше саласында сынақтан өткізіліп жатыр. Оны астық шаруашылығында, жүзім және алма өсіруде, қант қамысы плантацияларында, сондай-ақ сүт және ет өндіретін фермаларда қолдануда.
Агроном Питер Норвуд өз тәжірибесіне сүйене отырып, бұл әдіс ауыл шаруашылығы дақылдарының өсуі мен өнімділігін 25-30 пайызға арттыруы мүмкін екенін айтады. Оның пікірінше, қоректік заттармен қамтамасыз ету жақсарғандықтан, фермаларға дәстүрлі тыңайтқыштарды аз қолдануға тура келуі мүмкін.
Ауыл шаруашылығында шыны қалдықтарын пайдалану австралиялық фермерлердің импорттық тыңайтқыштарға тәуелділігін де азайтуы мүмкін.
Бұған дейін Жерде адамзатқа қауіп төндіруі мүмкін жаңасуперконтинент қалыптасып жатқаны туралы жазған едік.