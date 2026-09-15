Украина президенті Ресеймен қақтығысты тоқтатуға ниетті екенін мәлімдеді
Сурет: Владимир Зеленскийдің телеграм арнасынан
Украина президенті Владимир Зеленский X әлеуметтік желісінде Ресей тарапынан украиналық энергетикалық нысандарға өзара шабуыл жасамауға "шынайы ниет" білдірілсе, Украина да Ресейдің энергетикалық нысандарына соққы беруден бас тартатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az жазуынша, Зеленскийдің сөзінше, Киев серіктестеріне (болжам бойынша, АҚШ-қа) азық-түлік пен энергетика нысандарын қоса алғанда, "аса маңызды инфрақұрылымның жойылуын тоқтататын Ресеймен осындай келісімді қамтамасыз етуді" ұсынған.
"Егер серіктестер Ресейдің біздің электр энергетикамызға, басқа да энергетикалық нысандарымызға, аса маңызды инфрақұрылымымызға және азық-түліктің тасымалдануына соққы бермеуге шынайы ниеті бар екенін қамтамасыз етуге дайын болса, біз де өз тарапымыздан шабуылдардан бас тартуға дайынбыз. Бұл келісім сенімді, ұзақ мерзімді және адамдардың өміріне нақты әсер ететіндей болуы керек. Ол ресейліктер өздерінің "сайлауын" өткізіп, дәл осы кезеңде бензин мен дизель отынына қысымның уақытша әлсіреуін алғаннан кейін бұзылып қалмауы тиіс", – деді Украина президенті.
Зеленский сондай-ақ "соғысты аяқтау қажет" екенін айтып, аса маңызды инфрақұрылымға соққы беруден бас тарту "бейбітшілікке бастайтын алғашқы қадам" болуы мүмкін екенін атап өтті. Осыған байланысты ол "серіктестерінен нақты ұсыныстар күтетінін" мәлімдеді.
Бұған дейін АҚШ президентінің арнайы өкілдері Стив Уиткофф пен Джаред Кушнердің Мәскеуде Владимир Путинмен үш сағаттан астам уақыт келіссөз жүргізгені белгілі болған.
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