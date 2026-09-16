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Әлем

Лондондағы сыра тасқынынан 8 адам қаза тапты

Лондондағы сыра тасқынынан 8 адам қаза тапты , сурет - Zakon.kz жаңалық 16.09.2026 14:42 Сурет: pexels
1814 жылдың күзінде Лондондағы халық ең тығыз орналасқан аудандардың біріне миллион литрден астам сыра төгілді. Бұл жантүршігерлік апат үйлерді зақымдап, адамдарды ағызып әкетіп, сегіз адамның өмірін қиды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 17 қазанда Сент-Джайлс ауданында болған. Ол кезде бұл қаладағы ең кедей әрі халық тығыз қоныстанған аудандардың бірі еді. Аудан көпқабатты үйлер орналасқан тар көшелер мен ирелеңдеген тұйықтардан тұратын. Дәл осы жерде Лондондағы ең ірі сыра зауыттарының бірі – "Хорсшу" сыра қайнату зауыты орналасқан. Кәсіпорын көп мөлшерде өндіретін қою портерімен танымал болған.

Сыра зауытындағы биіктігі алты метрден асатын алып ағаш резервуарлардың бірі үлкен темір құрсаулармен бекітілген еді. Сол күні құрсаулардың бірі сынып кетті. Алғашында жұмысшылар бұған аса мән бермеген, өйткені мұндай жағдай бұған дейін де болған. Алайда бұл жолы бір сағатқа жетпей резервуар толығымен жарылып кетті, деп жазады Hamuesgyeman.

Нәтижесінде резервуардан 1,2 миллион литрден астам сыра аса үлкен күшпен сыртқа төгілді. Сұйықтық сыра зауытының бір қабырғасын қиратып, басқа резервуарларды да зақымдады.

Сыра ағыны Сент-Джайлс көшелеріне лап қойды. Толқын тар көшелер мен айналадағы ғимараттарды да басты. Ағынның жойқын күші бірнеше үйді зақымдап немесе қиратып, көптеген тұрғынды үйінді астында қалдырды.

Трагедия құрбандарының бірі үйінде кішкентай қызымен бірге шай ішіп отырған Мэри Банфилд болды. Сондай-ақ оларға көңіл айтуға жиналған адамдардың бірі сыра аралас суға тұншығып қалды. Жалпы апат салдарынан сегіз адам қаза тапты.

Лондондағы сыра тасқынының тарихы ондаған жыл бойы түрлі таңғажайып оқиғалар мен аңыздарға толы болды. Апаттан кейін адамдардың құмыралармен сыра жинауға тырысқаны туралы мәліметтер бар. Сондай-ақ кейбір адамдар көшеге төгілген портерді тікелей ішіп, соның салдарынан тоғызыншы адам алкогольден уланып қайтыс болды деген қауесет тараған. Алайда бұл – аңыз ғана және оны дәлелденген факт деп санауға болмайды.

Қызығы сол, сыра зауыты кейін де жүз жылдан астам уақыт жұмыс істеп, 1921 жылы жабылды. Қазір оның орнында Лондондағы "Dominion Theatre" театры орналасқан.

Осыдан 200 жылдан астам уақыт бұрын болған Лондондағы сыра тасқыны Ұлыбритания астанасының тарихындағы ең ерекше апаттардың біріне айналды.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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