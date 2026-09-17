Наговицинаның оқиғасынан кейін: әйгілі тауда жоғалған экстремалды спортшыны іздеу жұмыстары тоқтатылды
Alpagama мәліметінше, МакКристал маршрутты ең қысқа уақытта өту бойынша FKT (Fastest Known Time) рекордын орнатуға дайындалып жүрген. Алайда ол қазір қаза тапты деп есептеледі.
Трейлраннер – табиғи жер бедерімен жүгіретін спортшы. Яғни олар асфальт жолдың орнына орман соқпақтары, таулар, төбелер, далалар мен жыралар арқылы жүгіреді.
"Кэлидің күрделі таулы бағыттардағы тәжірибесіне, соның ішінде Маттерхорнға бұған дейін көтерілгеніне қарамастан, барлығы оның төмен түсу кезінде құлап кеткенін көрсетіп отыр", – деп жазды отбасы ресми мәлімдемесінде.
Жүгірушінің кері қайтар жолда маршруттың қай нұсқасын таңдағанын ешкім нақты білмейді. Левиный жотасы арқылы Черветинияға қайтқан болуы немесе шыңның Швейцария жағындағы Хёрнли жотасы арқылы Церматт бағытына қарай қысқарақ жолды таңдаған болуы мүмкін.
Осы себепті іздеу топтары таудың екі жағынан да іздестіру жұмыстарын жүргізді.
Таудағы негізгі бағыттар виа феррата жүйесімен жақсы жабдықталған. Онда темір шынжырлар, қалың арқандар және сақтандыру нүктелері бар, сондықтан бұл жолдармен арнайы сақтандырусыз-ақ көтерілуге және төмен түсуге болады.
Қарапайым альпинистерден айырмашылығы, FKT қатысушылары уақыт үнемдеу үшін көбіне сақтандыру құралдарын қолданбай жүгіреді. Сондықтан құлап кету және тас құлауы қаупі арта түседі.
МакКристалдың соңғы рет тауға көтерілгені туралы толық мәлімет белгісіз. Себебі ол бұл бағытта FKT рекордын орнатуға әлі кіріспеген, тек соған дайындалып жүрген.