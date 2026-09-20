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Әлем

АҚШ өз азаматтарына Таяу Шығыстағы шиеленіс кенеттен ушығып кетуі мүмкін екенін ескертті

АҚШ, мемлекеттік департамент, мәлімдеме, Таяу Шығыс, шиеленіс, америкалықтар, ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 11:44 Сурет: pixabay
АҚШ Мемлекеттік департаменті америкалықтарды Таяу Шығыстағы шиеленістің күтпеген жерден ушыға түсу қаупі барын ескертті. Ведомствоның Консульдық істер бюросы осындай мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірде жүрген АҚШ азаматтарына аса қырағылық таныту, сондай-ақ рейстердің тоқтатылу, әуе кеңістігінің жабылу ықтималдылығы және көлік қатынасында іркілістердің болу мүмкіндігі ескертілді.

Сондай-ақ, мемдепартамент бұл ретте Ирандағы хуситтердің қолдауымен Сауд Арабиясына қарсы әскери әрекеттер, соның ішінде азаматтық әуежайларға шабуылдар жасалып жатқанын баса атап өтті. Ведомство қақтығыстың лезде ушығып кетуі мүмкін екенін ескертті.

Таяу Шығыстан тыс жерлерде жүрген АҚШ азаматтарына аталған өңірге бару және ол арқылы транзитпен өту жоспарларын жан-жақты қайта қарастыруға кеңес берілді. Ал осы бағыттағы сапарды әлдеқашан жоспарлап қойғандарға әуежайлар мен әуе компанияларының жұмысын қадағалап отыру ұсынылады.

Бұдан бөлек, мемдепартамент америкалық дипломатиялық, соның ішінде Таяу Шығыстан тыс жерлердегі нысандарға жасалған шабуылдарды еске салды. Ведомствоның бағалауынша, Иран мен оны қолдаушы топтар басқа елдердегі АҚШ мүдделеріне және америкалықтармен байланысты нысандарға соққы жасауы мүмкін.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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