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Қызу түсіретін дәрі 20 жастағы жігіттің бірнеше ағзасын істен шығарды

Қызу түсіретін дәрі 20 жастағы жігіттің бірнеше ағзасын істен шығарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2026 13:43 Сурет: pexels
Ұлыбританиялық 20 жастағы студент кәдімгі тұмаудың салдарынан өлім аузынан қалды. Ауырсынуды басатын дәріні байқамай артық қабылдаған жігіттің бірден бірнеше ішкі ағзасы істен шыққан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Mirror басылымының жазуынша, Райли Любас 2025 жылғы наурызда суық тиіп ауырған. Ауру белгілерін басу үшін студент дәріханадан рецептісіз сатылатын екі түрлі дәрі сатып алған. Алайда жігіт екі препараттың да құрамында парацетамол бар екеніне мән бермеген.

Бірнеше күннен кейін оның іші қатты ауырып, тамақ іше алмай қалған.

Ауруханаға жеткізілген студенттің жағдайы көп ұзамай нашарлай бастаған. Алдымен бауыры істен шығып, кейін бірнеше ағзаның жеткіліксіздігі дамыған. Реанимация дәрігерлері жігіттің өмірін аппараттар арқылы сақтап қалуға тырысқан.

Оның жағдайыныңы ауыр болғаны соншалық, өкпесі мен бүйрегі істен шығып, миы ісінгендіктен, хирургтар екі күн бойы операция жасай алмаған. Алайда күтпеген жағдай болып, Райлидің жас бауыры өздігінен қалпына келе бастаған.

"Бәрінің қаншалықты тез ушыққаны ақылға сыймайды. Ауырғандықтан, жай ғана асқазан вирусы деп ойладым және бауырымның ауырғанын түсінбедім. Осы тозақты бастан өткеріп, тірі қалғаныма шексіз ризамын", – деді Райли Любас.

Екі аптадан кейін жігітті өкпені жасанды желдету аппаратынан және диализден ажыратқан. Трахеостомиядан кейін ол қайтадан жүруді және сөйлеуді үйренуге мәжбүр болды. Жалпы алғанда, Райли ауруханаларда алты аптадан астам уақыт емделген.

Бір жарым жылдан кейін 20 жастағы Райли толықтай сауығып, қалыпты өміріне оралды. Оның ата-анасы фармацевтикалық журналмен бірлесіп, дәрі-дәрмек қаптамаларында парацетамолды артық қабылдау қаупі туралы ескертулерді анағұрлым анық әрі көзге түсетіндей етуге қол жеткізуге тырысып жатыр.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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