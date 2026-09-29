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Әлем

Дрон алғаш рет "Нұх кемесінің" ішіне кіріп, археологтарды таңғалдырды

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 11:48 Фото: pexels
Зерттеушілер тобы Түркиядағы көпшілік Нұх пайғамбардың кемесінің қалдығы деп санайтын алып геологиялық түзілімнің ішінен түсірілген видеоны жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Wionews мәліметінше, X платформасында жарияланған видеодан дронның геологиялық түзілімдегі саңылау арқылы шамамен 18 метр тереңдікке ұшып кіргенін көруге болады.

Noah's Ark Scans тобы ұзындығы 175 метр болатын Дюрупынар геологиялық түзілімінде қазба жұмыстарын жүргізіп, пайда болған шұңқырға дрон жіберген.

Зерттеу тобының мәлімдеуінше, түзілімнің ішінде тау жыныстары да, жердің негізгі жыныс қабаты да жоқ.

"Радиолокациялық зерттеу нәтижелері анық көрсеткендей, тау жыныстары немесе негізгі жыныс қабаты анықталған жоқ", – делінген X платформасындағы хабарламада.

Інжілде Құдай Нұхқа бүкіл әлемді ұлы топан су басқан кезде әр жануардың бір жұбын құтқару үшін үлкен кеме салуды бұйырғаны жазылған. Кітапта топан су тартылғаннан кейін "кеме Арарат тауларына тоқтады" делінеді.

Осыған байланысты Түркияның шығысындағы Арарат тауының оңтүстігінде орналасқан ерекше түзілім зерттеушілердің назарын аударған. Оның пішіні үлкен қайыққа ұқсайды. Алайда оның Нұхтың кемесі екеніне ешқандай дәлел жоқ.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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