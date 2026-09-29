Дрон алғаш рет "Нұх кемесінің" ішіне кіріп, археологтарды таңғалдырды
Wionews мәліметінше, X платформасында жарияланған видеодан дронның геологиялық түзілімдегі саңылау арқылы шамамен 18 метр тереңдікке ұшып кіргенін көруге болады.
Noah's Ark Scans тобы ұзындығы 175 метр болатын Дюрупынар геологиялық түзілімінде қазба жұмыстарын жүргізіп, пайда болған шұңқырға дрон жіберген.
Зерттеу тобының мәлімдеуінше, түзілімнің ішінде тау жыныстары да, жердің негізгі жыныс қабаты да жоқ.
"Радиолокациялық зерттеу нәтижелері анық көрсеткендей, тау жыныстары немесе негізгі жыныс қабаты анықталған жоқ", – делінген X платформасындағы хабарламада.
Інжілде Құдай Нұхқа бүкіл әлемді ұлы топан су басқан кезде әр жануардың бір жұбын құтқару үшін үлкен кеме салуды бұйырғаны жазылған. Кітапта топан су тартылғаннан кейін "кеме Арарат тауларына тоқтады" делінеді.
Осыған байланысты Түркияның шығысындағы Арарат тауының оңтүстігінде орналасқан ерекше түзілім зерттеушілердің назарын аударған. Оның пішіні үлкен қайыққа ұқсайды. Алайда оның Нұхтың кемесі екеніне ешқандай дәлел жоқ.
FIRST LOOK: footage from inside Noah’s Ark Gopher drone was sent down into the core drilling holes in an attempt to reach the mapped voids. Gopher needs some modifications in order to look around, as his wheels had trouble moving on the very loose sediment on the ground. As radar scans accurately told us, No rock or bedrock found. Become a part of history! Help us cover core drilling costs and third party lab expenses: https://t.co/QxEcfVMmrD— Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 24, 2026